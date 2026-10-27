TDAH en adultos: años de dificultades sin saber qué les ocurre

Olvidos frecuentes, tareas que se acumulan, dificultad para mantener la atención o problemas para organizar el día a día. Son situaciones que pueden afectar a la vida de muchas personas y que, en algunos casos, esconden una realidad que permanece sin identificar durante años: el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Con motivo del Día Nacional del TDAH, que se celebra este 27 de octubre, los especialistas vuelven a poner el foco en una realidad poco reconocida: la de los adultos que conviven con este trastorno sin saberlo. Aunque suele asociarse a niños y adolescentes, el TDAH puede persistir durante toda la vida y sus manifestaciones no siempre son fáciles de identificar cuando se alcanza la edad adulta.

Una revisión científica publicada este mes en la revista Medicina de Familia. SEMERGEN advierte de que el TDAH continúa infradiagnosticado en España. Entre las barreras para detectarlo figuran el desconocimiento, el estigma y las dificultades para distinguir sus síntomas de los de otras condiciones.

Un trastorno que puede confundirse con falta de voluntad

En la edad adulta, la hiperactividad no siempre se manifiesta como un movimiento constante. Puede traducirse en una sensación de inquietud interna, mientras que la falta de atención, los olvidos, la dificultad para terminar tareas o los problemas para gestionar el tiempo adquieren un mayor protagonismo.

Estas dificultades pueden repercutir en el trabajo, las relaciones personales y la convivencia familiar. Sin embargo, en ocasiones se interpretan como desorganización, desinterés o falta de capacidad. Esa percepción puede llevar a algunas personas a normalizar sus problemas y convivir con ellos durante décadas sin plantearse que pueda existir una explicación clínica.

Luis Abad Mas, psicopedagogo, neuropsicólogo y director de los Centros de Desarrollo Cognitivo Red Cenit, advierte de que recibir un diagnóstico en la edad adulta puede ayudar a comprender las dificultades experimentadas durante años y a encontrar herramientas y apoyos adecuados.

Cómo identificar el TDAH en adultos

No obstante, tener problemas de concentración u organización no significa necesariamente tener TDAH. El estrés, los trastornos del sueño, la ansiedad o la depresión también pueden provocar síntomas similares, por lo que es fundamental una evaluación clínica que permita diferenciar sus posibles causas.

El diagnóstico requiere analizar la trayectoria personal, comprobar si los síntomas estaban presentes desde etapas tempranas y valorar su persistencia y repercusión en distintos ámbitos de la vida.

Por eso, los especialistas insisten en que la edad no debe ser una barrera para solicitar una valoración profesional cuando las dificultades son persistentes y afectan a la calidad de vida.

Más comprensión y apoyo durante toda la vida

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) impulsa este año la campaña «Cambiar tu actitud, cambia su futuro», con la que reclama una mayor comprensión social del trastorno y apoyo en todas las etapas de la vida.

El objetivo es reducir los prejuicios, favorecer la detección y facilitar el acceso a una atención adecuada. Porque el TDAH no siempre desaparece al dejar atrás la infancia y reconocerlo también en la edad adulta puede ser el primer paso para comprender años de dificultades y abordarlas de forma adecuada.