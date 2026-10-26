España fabrica un revolucionario fármaco oral contra la obesidad que promete facilitar la pérdida de peso

España se sitúa en el mapa de la innovación farmacéutica contra la obesidad con la fabricación de orforglipron, un nuevo medicamento oral desarrollado por la compañía estadounidense Eli Lilly. La planta de la farmacéutica en Alcobendas, Madrid, ha comenzado a producir este tratamiento, que ya se exporta a países como Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, donde cuenta con autorización.

El fármaco aspira a convertirse en una nueva alternativa para las personas que viven con obesidad o sobrepeso y necesitan ayuda farmacológica para controlar su peso. A diferencia de tratamientos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, asociados a la administración mediante inyecciones, el orforglipron se toma por vía oral una vez al día.

Además, presenta una ventaja práctica: no requiere tomarlo en ayunas ni respetar un tiempo de espera antes de comer o beber. Esta característica podría facilitar su incorporación a la rutina diaria de los pacientes.

¿Cuánto peso se puede perder con este medicamento?

Los resultados de los ensayos clínicos han mostrado una reducción significativa del peso corporal. En los estudios realizados con personas con obesidad, los participantes que recibieron la dosis más alta evaluada, de 36 miligramos, perdieron una media de 12,4 kilos, equivalentes al 12,4% de su peso inicial, durante el seguimiento de 72 semanas.

En el grupo que recibió placebo, la pérdida media fue de aproximadamente un kilo. Además, más de la mitad de los pacientes tratados con orforglipron consiguió reducir su peso al menos un 10%, mientras que cerca del 18% logró una pérdida superior al 20%.

El tratamiento también ha demostrado resultados en el mantenimiento del peso perdido, uno de los grandes desafíos en el abordaje de la obesidad. No obstante, estos datos proceden de ensayos clínicos y no garantizan que todas las personas obtengan los mismos resultados.

Fabricación en Madrid y aprobación europea pendiente

La planta de Alcobendas se ha convertido en un centro estratégico para la producción del medicamento destinado a los mercados internacionales. Según la compañía, las inversiones previstas permitirán modernizar las instalaciones e incrementar hasta cuatro veces su capacidad de producción.

Mientras tanto, el tratamiento avanza en su proceso regulatorio. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos ha emitido una opinión favorable sobre su utilización para el control del peso y la diabetes tipo 2 en adultos. Sin embargo, su comercialización en la Unión Europea todavía depende de la autorización definitiva de la Comisión Europea.

El orforglipron pertenece a una nueva generación de fármacos que actúan sobre las vías hormonales implicadas en el apetito y el control de la glucosa. Su posible llegada al mercado ampliaría las opciones terapéuticas disponibles frente a una enfermedad crónica que se asocia a complicaciones como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Los especialistas recuerdan que estos medicamentos deben utilizarse bajo supervisión médica y acompañarse de un abordaje integral que incluya alimentación y actividad física. La aparición de nuevas alternativas orales podría facilitar el tratamiento de determinados pacientes, aunque su indicación dependerá de la valoración individual de cada caso.