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Alerta alimentaria

Alerta alimentaria por la presencia de Salmonella en un lote de clara de huevo pasteurizada de esta marca

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis se recomienda ir a un centro de salud.

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Activada nueva alerta alimentaria. En esta ocasión por la presencia de Salmonella en un lote de clara de huevo pasteurizada de la marca Casa de Castrelo. Los primeros datos apuntan a que el lote afectado se ha distribuido por Andalucía, pero no se descarta que pueda haber llegado a otras comunidades autónomas.

En concreto es el lote 6265 de clara de huevo pasteurizada en botella de plástico de 500 mililitros de la marca Casa de Castrelo con caducidad con fecha de 27 octubre de 2026. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) se ha enviado la información a las diferentes autoridades afectadas de los distintos territorios.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.

¿Qué es la Salmonella?

La salmonella es una de las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas. La mayoría de los casos son leves, pero pueden existir complicaciones.

La OMS en su página web explica que "Salmonella es un género de bacilos gramnegativos que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Hasta la fecha se han identificado más de 2500 serotipos o serovares diferentes en dos especies, a saber, Salmonella bongori y Samonella enterica. Salmonella es una bacteria omnipresente y resistente que puede sobrevivir durante varias semanas en un ambiente seco y varios meses en agua".

La salmonelosis suele presentarse de forma abrupta con la aparición de fiebre, dolor abdominal, diarreas náuseas y, a veces, vómitos. Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de la ingesta del producto con Salmonella y el curso de la enfermedad puede prolongarse entre 2 y 7 días.

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