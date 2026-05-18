Tecnología de ultrasonidos para tratar el dolor neuropático: "Me ha cambiado la vida”
El Hospital Germans Trias de Barcelona utiliza esta tecnología, destinada habitualmente a pacientes con párkinson, para aliviar el dolor crónico. Inma, la primera paciente en recibir el tratamiento en Cataluña, dejó de sufrir crisis de dolor al recibirlo.
El hospital Germans Trias de Barcelona ha puesto en marcha un tratamiento para pacientes que sufren dolor neuropático, un dolor crónico que no remite ni con fármacos ni con otros tratamientos avanzados. Afecta al 10% de la población y provoca una sensación dolorosa constante, con hormigueo, que empeora con el tacto. Esta técnica consiste en aplicar ultrasonidos focalizados de alta intensidad en una parte del cerebro.
Este método se utilizaba hasta el momento en pacientes con temblor esencial o parkinson tremórico. De hecho, el Germans Trias fue pionero en tratarlos mediante esta técnica. Ahora, este hospital público catalán ha empezado a utilizar esta misma terapia, precisa, sin cirugía y de forma no invasiva, en pacientes que sufren determinados dolores neuropáticos.
En concreto, a aquellos que sufren neuralgia del trigémino, una enfermedad que causas crisis de dolor muy intenso similar a una descarga eléctrica. “Acciones como morder, lavarse los dientes o cualquier cualquier otro gesto que requiera un movimiento facial puede despertar el dolor”, explica Belén F. Pina, neuróloga del hospital. Asegura que, en casos muy extremos, los pacientes llegan incluso a evitar hablar o comer.
En la mayoría de estos casos, el tratamiento con fármacos, las infiltraciones o las cirugías no han resultado satisfactorios, por lo que este nuevo tratamiento supone una esperanza. “Esto es un éxito en pacientes que están desesperados de sufrir tanto dolor”, asegura la neuróloga Laura Dorado.
El primer caso, un éxito
La primera paciente en ser tratada en Germans Trias con esta tecnología de ultrasonidos es Inma, una vecina de Viladecans que sufre neuralgia de trigémino causada por una esclerosis múltiple. La mujer, de 52 años, asegura que le ha cambiado la vida. “Dejé de tener ganas de vivir”, asegura a Antena3Noticias la paciente, que padecía dolor persistente desde 2019 con acciones tan cuotidianas como lavarse los dientes o conversar.
“Hablar me producía dolor y cuando sufría un brote podía estar días o semanas sin poder hablar”. Cuando se daba esta situación, Inma solo podía comunicarse con sus familiares a través de una pizarra. Una enfermedad que le obligaba a tomar mucha medicación y le provocaba mareos, visión doble y pérdida de equilibrio.
Después de mucha medicación y dos cirugías sin éxito, Inma recibió este tratamiento de ultrasonido en febrero en el hospital Germans Trias. Desde el primer momento dejó de sufrir dolor: “Vuelvo a vivir y a tener ganas de hacer cosas” explica la mujer, después de 9 años conviviendo con él.
