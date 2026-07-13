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ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

La Asociación Contra el Cáncer reúne a 80 menores en unas colonias para ayudarles a afrontar el impacto de esta enfermedad en sus familias

La iniciativa, que este año celebra su 22ª edición, ofrece durante cinco días actividades de ocio, deporte y apoyo emocional a niños y adolescentes de entre 7 y 17 años con algún familiar afectado por la enfermedad.

Asociación contra el Cáncer

Campamentos para niños y adolescentes con familiares con cáncer | Antena 3 Noticias

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Cerca de 80 niños, niñas y adolescentes participan estos días en una nueva edición de las Colonias Contra el Cáncer, una iniciativa organizada por la Asociación Contra el Cáncer que busca ofrecer un respiro tanto a los menores como a sus familias. Dirigidas a participantes de entre 7 y 17 años que tienen o han tenido un padre, una madre o un hermano con cáncer, las colonias se han consolidado como un espacio de convivencia, apoyo y bienestar emocional.

El programa, que este año alcanza su 22ª edición, se desarrolla en plena naturaleza, en el Castell de Fluvià, en Sant Esteve de Palautordera. Durante cinco días, los participantes disfrutan de actividades deportivas, piscina, excursiones, talleres, juegos y dinámicas al aire libre, combinadas con sesiones específicas de gestión emocional impartidas por profesionales.

Más allá del ocio, el principal objetivo de estas colonias es que los menores puedan desconectar durante unos días de la realidad que viven en casa y compartir experiencias con otros niños y adolescentes que atraviesan situaciones similares. Ana Torres y Sara López, psicólogas y monitoras de este campus de verano nos explican lo que supone para estos niños la experiencia: "Encontrarse con personas que entienden lo que están viviendo les ayuda a expresar emociones, crear vínculos y sentirse comprendidos en un entorno seguro y libre de prejuicios", aseguran.

La iniciativa también supone un importante apoyo para las familias, que pueden disponer de unos días de descanso mientras sus hijos participan en actividades adaptadas a sus necesidades emocionales y sociales. El objetivo es cuidar de quienes, aunque no padecen la enfermedad, conviven diariamente con sus consecuencias.

Entre las propuestas de esta edición también se incluyen talleres de divulgación científica y hábitos saludables, con actividades prácticas para acercar a los participantes al mundo de la investigación y fomentar la prevención.

Con más de dos décadas de trayectoria, este campamento se ha convertido en una herramienta de acompañamiento fundamental para decenas de familias, demostrando que compartir experiencias, jugar y volver a sentirse simplemente niños también forma parte del proceso de afrontar el cáncer.

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