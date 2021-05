Algunas comunidades ya hablan ponen fecha el fin del uso de la mascarilla en espacios abiertos

Esta semana han sido varios los responsables políticos y sanitarios que han empezado a hablar de "poner fin" al uso de las mascarillas. Es la decisión que más simbolizaría esa deseada vuelta a la normalidad.

Sanidad y las comunidades ya trabajan en un calendario para la desescalada en el uso de la mascarilla, la fecha que barajan sería la última semana de junio. Para entonces en España ya estarán inmunizadas 20 millones personas.

En espacios al aire libre siempre lógicamente será donde primero podamos quitarnos esta protección. Galicia, Cataluña y Castilla la Mancha ya han anunciado que quieren relajar el uso de la mascarilla pronto.

En Valencia apuestan por eliminarla en las playas. En cambio Andalucía o País Vasco prefieren esperar a tener mayor población vacunada el 70%.

El debate de la mascarilla

Fernando Simón ha apostado por reducir la incidencia acumulada por coronavirus a menos de 150 casos por cada 100.000 habitantes para comenzar a plantear un escenario sin mascarilla en exteriores, pero cuando los datos de la epidemia sean favorables en el conjunto de la comunidades autónomas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no ha querido dar una fecha concreta para prescindir del uso de la mascarilla durante la pandemia. Fernando Simón ha afirmado que "es muy posible que en exteriores se pueda muy pronto prescindir" de la mascarilla, aunque ha pedido "no caer en falsas inseguridades" ya que aunque "la vacuna protege mucho, entre un 90 y un 92%, hay un 8% que no están protegidas".

"No voy a dar una fecha, pero es posible que no vayamos a tardar mucho en hacer propuestas claras para retirar el uso de mascarillas en algunas situaciones, no en todas", ha explicado Fernando Simón en rueda de prensa.