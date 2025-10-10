Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alerta del Ministerio de Sanidad por la presencia de una bacteria en lotes antisépticos muy comunes

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha detectado una posible contaminación con la bacteria 'Burkholderia cepacia' en antisépticos de los Laboratorios Montplet S.L.U.

Imagen de archivo de material m&eacute;dico.

Imagen de archivo de material médico. Pexels

Irene Delgado
Publicado:

Mucha atención porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado una alerta y ha ordenado la retirada de antisépticos muy comunes, de los Laboratorios Montplet S.L.U. La razón radica en que han detectado una posible contaminación con la bacteria 'Burkholderia cepacia'.

La AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado acerca de que estos productos estaban siendo distribuidos tanto en supermercados como en farmacias. Esta alerta preventiva está motivada por el riesgo que puede acarrear la presencia de esta bacteria en personas con problemas de salud o con un sistema inmunológico debilitado, ya que les puede causar infecciones difíciles de tratar.

No utilizar los productos

La Agencia ha recomendado que todas las personas que posean alguna unidad de los lotes indicados prescindan de su uso o los devuelvan al punto de compra. También pueden dirigirse directamente a la empresa para tramitar la devolución.

En lo concerniente a las farmacias, deben identificar los productos almacenados para comprobar si tienen algunos de los afectados, retirarlos de la venta y devolverlos a la compañía.

Los lotes afectados

Los productos y lotes afectados por esta alerta sanitaria son los siguientes:

  • Montplet solución acuosa con Clorhexidina 2% antiseptico para piel sana biocida para la higiene humana. Los lotes son los 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, 53855, 54029, 54056.
  • Eroski spray Clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana. Lote 52381.
  • Botikit spray Clorhexidina acuosa al 2% antiséptico para piel sana. Lotes 53627, 53595.
  • Alvita Clorexidina digluconato 2% antiseptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lote 52383
  • Cuidaplus clorhexidina digluconato 2% antiseptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes 53103, 53119, 53665.
  • Ia interapothek Clorhexidina digluconato 2% antiseptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes 53152, 53175.
  • Notaderm Clorhexidina digluconato 2% antiseptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes 53112, 53679, 53711.
  • Acofar clorhexidina digluconato 2% antiseptico para piel sana biocida para la higiene humana. Lotes 53133, 53150.

¿Cuándo lo detectaron?

La AEMPS recibió una notificación en agosto que alertaba acerca de la posible presencia de la bacteria Burkholderia cepacia en un antiséptico para piel sana utilizado en hospitales.

Después de recibir esta notificación, la Agencia amplió su investigación a otros productos antisépticos de la empresa farmacéutica, Laboratorios Montplet S.L.U., y descubrió que había lotes comercializados en supermercados que lo comercializaban para el público en general.

