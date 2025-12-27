Propósitos Año Nuevo: El gimnasio, más inscripciones en enero pero el miedo y la vergüenza frenan la constancia

Con la llegada del año nuevo, uno de los propósitos más repetidos entre los españoles vuelve a ser el de cuidar la salud física y apuntarse al gimnasio. Tras los excesos navideños, los centros deportivos registran un aumento de inscripciones que oscila entre el 45% y el 60% durante el mes de enero, según datos del sector. Sin embargo, este impulso inicial no siempre se traduce en hábitos sostenidos a lo largo del año.

Las barreras del principio

Detrás del entusiasmo de los primeros días se esconden numerosas barreras que dificultan dar el primer paso o directamente llevan a abandonar a las pocas semanas. Una de las más comunes es el llamado gymtimidation, o el miedo a ser juzgado por el resto de usuarios. La sensación de inferioridad física, la comparación constante o no saber utilizar las máquinas generan vergüenza y desmotivación, especialmente entre quienes se inician en el entrenamiento.

María es un ejemplo de ello. Lleva cuatro años de idas y venidas al gimnasio. “Da vergüenza todo: la gente alrededor, no saber usar las máquinas, sentir que no encajas”, explica. Como ella, muchos usuarios reconocen que el entorno puede resultar intimidante y acabar convirtiéndose en una excusa para no volver.

Los expertos coinciden en que en este punto el papel del entrenador es clave: “El principal consejo es acudir a un profesional. No solo te va a guiar a nivel técnico, sino que te ayudará a mantener la constancia y a ganar seguridad”, señalan desde el sector. Contar con un plan adaptado y con acompañamiento profesional reduce el riesgo de abandono y mejora la experiencia desde el primer día.

La historia de Marina demuestra que nunca es tarde para empezar. A sus 42 años no había entrenado nunca y asegura que el gimnasio le ha cambiado la vida: “Igual no te apetece y te da pereza venir, pero luego sales y te apetece hacer más cosas”, cuenta. Lo que antes era insignificante para ella, ahora forma parte de su rutina diaria: “No lo voy a dejar. Estoy contenta y motivada, y es una actividad que antes no me gustaba”, afirma.

Además del acompañamiento profesional, los especialistas recomiendan fijar objetivos realistas, priorizar la regularidad frente a la intensidad y entender el ejercicio como una herramienta de bienestar, no solo estética. La motivación inicial puede fluctuar, pero crear una rutina asumible y disfrutar del proceso marca la diferencia.

Superar los retos

Superar las adversidades también es la clave para que este propósito no se quede en enero. Porque vencer esas barreras es lo que, finalmente, puede llevar a cumplir con el objetivo de cuidarse durante todo el año y hacer del gimnasio un hábito duradero este 2026.

