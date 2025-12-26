Una mascarilla que "avisa" cuando ya no protege: la innovadora patente europea de la UPO de Sevilla

Saber si una mascarilla sigue siendo segurao, por el contrario, ha perdido su eficacia ha sido, hasta ahora, cuestión de intuición. Para acabar con esa incertidumbre, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha desarrollado un sistema pionero que permite identificar de forma clara y visual cuándo una mascarilla deja de proteger. Un sistema que ya cuenta con patente europea.

¿Cómo funciona esta tecnología patentada?

La clave está en un pequeño indicador químico adherido a la superficie externa de la mascarilla. Éste, contiene un sistema diseñado para cambiar de color de forma irreversible tras un tiempo de uso prefijado. Para alertar al usuario de que la mascarilla necesita ser sustituida, el dispositivo pasa de un tono ligeramente amarillento a otro más oscuro y claramente visible.

Además, el sistema aprovecha factores cotidianos como la temperatura corporal o el flujo de aire de la respiración, lo que garantiza un funcionamiento fiable y poco dependiente de condiciones externas. Además, su formulación puede ajustarse según el tipo de mascarilla o el entorno de uso, desde hospitales hasta espacios con alta contaminación ambiental.

Otro de sus grandes atractivos es su versatilidad: el indicador puede integrarse sin dificultad tanto en mascarillas quirúrgicas como en FFP2 o N95, sin alterar su estructura ni su capacidad filtrante, lo que facilita su futura fabricación a escala industrial.

Grupo de investigación OMEGAs

La invención ha sido desarrollada por el grupo de investigación OMEGAs, liderado por el profesor del Centro de Nanociencia y Tecnologías Sostenibles (CNATS) de la UPO José María Pedrosa, junto a los investigadores Javier Roales y David Rodríguez, en colaboración con el empresario sevillano José Antonio Rodríguez, quien ya ha iniciado los primeros pasos para su comercialización.

Con esta patente, la UPO no solo responde a una necesidad detectada durante la pandemia y en la actual temporada de infecciones respiratorias, sino que también da un paso al frente en la transferencia de conocimiento científico hacia soluciones prácticas, económicas y con impacto directo en la salud pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.