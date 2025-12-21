Evitar engordar
Evitar engordar en Navidades es posible con trucos muy sencillos
En estas fechas con tantos compromisos sociales en los que la protagonista es la comida, se consume un 30% más de calorías, y por lo tanto esto implica un aumento de peso. Un nutricionista nos da las pautas a seguir para evitar que la báscula suba y suba... en estos días.
Publicidad
Es el mes de los encuentros, de las sobremesas interminables con familiares y amigos, y todo lo celebramos entorno a la mesa con platos y dulces irresistibles al paladar, el inconveniente es que la báscula va subiendo sin darnos apenas cuenta.
En estos kilitos de más influyen, el exceso calórico, ya que cada comida o cena puede superar las 2000 calorías, tenemos más compromisos sociales, se consume más alcohol, hacemos menos ejercicio y descansamos menos, todos estos factores son determinantes en el aumento de peso.
Cuando pasan las fiestas, ya en enero se despierta la fiebre por la dieta, nos remuerde la conciencia y nos agendamos nuevos propósitos, hacer dieta, apuntarnos al gimnasio, salir a andar y un sin fin de objetivos que a menudo se quedan en el camino, porque solo un 5% consigue regresar a su peso habitual.
Por eso es importante prevenir, el nutricionista Rubén Bravo nos da algunas claves: "Es importante comprar las cantidades justas para cocinar para que al día siguiente no sobre"
Tenemos cenas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo y con los que vuelven a casa por Navidad, tanta vida social dificulta resistirse a la tentación del buen comer: "No pasa nada porque un día te excedas, pero el resto de los días de diciembre hay que cuidarse y mirar por llevar una alimentación saludable, es decir no hay que abandonar la vida activa y hacer ejercicio cada día".
Hay quienes hacen ayuno antes de asistir a una comida o cena navideña, pero cree que es un error y recomienda comer algo media hora antes de salir: "así llegas más saciado al evento, tu sensación de apetito disminuye y puedes tener más control sobre lo que consumes".
Es muy común que al día siguiente nos sintamos culpables si hemos cometido excesos, el nutricionista recomienda: "hacer un día detox, cargado de vegetales, frutas, yogures y proteínas magras para compensar el exceso del día anterior"
La clave está en moderar el consumo sin dejar de disfrutar de las fiestas, y así la báscula terminará poniéndose de nuestra parte.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad