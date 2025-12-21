Evitar engordar en Navidades es posible con trucos muy sencillos

Es el mes de los encuentros, de las sobremesas interminables con familiares y amigos, y todo lo celebramos entorno a la mesa con platos y dulces irresistibles al paladar, el inconveniente es que la báscula va subiendo sin darnos apenas cuenta.

En estos kilitos de más influyen, el exceso calórico, ya que cada comida o cena puede superar las 2000 calorías, tenemos más compromisos sociales, se consume más alcohol, hacemos menos ejercicio y descansamos menos, todos estos factores son determinantes en el aumento de peso.

Cuando pasan las fiestas, ya en enero se despierta la fiebre por la dieta, nos remuerde la conciencia y nos agendamos nuevos propósitos, hacer dieta, apuntarnos al gimnasio, salir a andar y un sin fin de objetivos que a menudo se quedan en el camino, porque solo un 5% consigue regresar a su peso habitual.

Por eso es importante prevenir, el nutricionista Rubén Bravo nos da algunas claves: "Es importante comprar las cantidades justas para cocinar para que al día siguiente no sobre"

Tenemos cenas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo y con los que vuelven a casa por Navidad, tanta vida social dificulta resistirse a la tentación del buen comer: "No pasa nada porque un día te excedas, pero el resto de los días de diciembre hay que cuidarse y mirar por llevar una alimentación saludable, es decir no hay que abandonar la vida activa y hacer ejercicio cada día".

Hay quienes hacen ayuno antes de asistir a una comida o cena navideña, pero cree que es un error y recomienda comer algo media hora antes de salir: "así llegas más saciado al evento, tu sensación de apetito disminuye y puedes tener más control sobre lo que consumes".

Es muy común que al día siguiente nos sintamos culpables si hemos cometido excesos, el nutricionista recomienda: "hacer un día detox, cargado de vegetales, frutas, yogures y proteínas magras para compensar el exceso del día anterior"

La clave está en moderar el consumo sin dejar de disfrutar de las fiestas, y así la báscula terminará poniéndose de nuestra parte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.