La nutricionista Sandra Moñino da las claves para evitar los atracones en Nochebuena: Saltarse comidas "genera más ansiedad"

Si por algo se caracteriza la Navidad es por la variedad de platos que nos llegamos a encontrar en la mesa. Es una realidad que nos encanta celebrar estas fiestas con comidas contundentes. Sin embargo, hay que tener cierta precaución ante los atracones navideños que le pueden jugar una mala pasada a más de uno.

¿Cómo podemos prepararnos para las comilonas de estas fechas? Para ello, desde 'Noticias de la Mañana' hemos hablado con la nutricionista Sandra Moñino, autora del libro, 'Adiós a la inflamación. Cómo prevenir enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso'. "Hay que ser conscientes de que es un día especial, disfrutar al máximo con la familia y con los amigos, pero tampoco tenemos que hincharnos a comer y acabar malos del estómago" ha apuntado la experta. Asimismo, recomienda que después del día de Navidad volvamos a comer con normalidad.

En lo que respecta a la cantidad de las raciones por plato, Moñino apuesta por priorizar los platos que más nos gusta "e ir comiendo un poco de cada". "Al final estas fechas no son para privarte de nada. Puedes comer lo que te apetezca, pero siendo conscientes de que tenemos que volver y no alargar los turrones hasta marzo", ha señalado.

¿Es oportuno saltarse una comida? La nutricionista ha descartado esta posibilidad. Sandra Moñino apunta que mucha gente "no come" y se espera directamente a la cena de Nochebuena. "Esto lo que hace es que te provoca mucha más ansiedad y no estás ni pendiente de tu suegra ni de tu cuñada, estás directamente pendiente de la croqueta que tienes en el plato", ha apuntado.

Por ello, Moñino invita a realizar un desayuno completo con proteínas, verduras y fruta de calidad que probablemente nos falte en la cena de Nochebuena y comida de Navidad. "Cuantos más saciados vayamos, menos ganas tendremos de picotear y de comer a lo grande en estos días de Nochebuena y Navidad", ha afirmado.

¿Cuántos kilos podemos coger en estas fechas?

Sin duda, los kilos que podemos coger en Navidad puede llegar a ser una de las grandes preocupaciones de muchos. Sandra Moñino afirma que ha visto casos de personas que han llegado a coger hasta 7 u 8 kilos, pero incide en que este resultado depende de los hábitos que hayamos adquirido durante el año.

"Si estás llevando una dieta a base de batidos, muy restrictiva y llegan estas fechas y tiras todo por la borda y empiezas a comer de todo lo que te has estado privando en los meses anteriores, obviamente vas a coger mucho más que una persona que tiene una alimentación equilibrada durante todo el año y que luego se da sus caprichos de los días puntuales" ha declarado.

