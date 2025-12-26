Cómo evitar la gripe durante la Navidad: las comunidades que registran un repunte en el número de casos

Con la llegada de estas fechas tan señaladas, la fiebre, la tos seca o el dolor de garganta suelen ser la estampa que nos deja el virus de la gripe. La situación actual apunta al ascenso de la tasa de contagio en varias partes del territorio nacional, mientras que en otras notan un ligero descenso.

Por ello, en una época en la que abundan los reencuentros familiares, hay que tener precaución y tomar varias medidas para evitar su enfermedad.

Andalucía, Murcia y La Rioja anotan mayor tasa de incidencia

"La incidencia de la gripe se ha duplicado en la última semana en Andalucía": así lo ha manifestado el pasado 23 de diciembre el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. La tasa de casos de gripe en la comunidad andaluza es de 79 casos por cada 100.000 habitantes, Una cifra con la que evidencia su ascenso con respecto a la semana anterior, cuando la incidencia estaba en 38'1 casos.

"Es un dato preocupante que obliga y deriva en nuestra responsabilidad" ha señalado el consejero, quien ha puesto de relieve que Andalucía está en su "pico" en materia de contagios.

Por su parte, en Murcia también han crecido los contagios. Durante la semana 51 de este año (del lunes 15 al domingo 21 de diciembre), la comunidad autónoma ha registrado un aumento del 15% en casos de gripe. Todo ello, con una incidencia de infecciones respiratorias aguadas (IRA) de 1245 casos por cada 100.000 habitantes, según detalla la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de Murcia.

También se observa la evolución del número de casos en La Rioja, que continúa en fase epidemiológica. Tal y como informa el Gobierno riojano, según datos de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, se confirma un nuevo incremento de la incidencia, que alcanza 212,86 casos por 100.000 habitantes, en contraposición a los 193,21 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior.

Madrid y Cataluña, entre las regiones que notan un ligero descenso

Datos del informe epidemiológico semanal de la Comunidad de Madrid, durante la semana 51 del año, apuntan a un registro de 14.682 casos, lo que supone un descenso de 7.428 casos de gripe. La tasa se sitúa en 209’47 casos por 100.000 habitantes, una incidencia muy superior con respecto a años anteriores.

Asimismo, se toma nota de que la incendia por este virus en Atención Primaria es 204’92 casos por 100.000 habitantes, un 33’4% menos que la semana anterior mientras que la atención hospitalaria, la incidencia es de 7’08 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso de 41'2% menos que la semana anterior. La incidencia más alta se encuentra en grupo de 80 o más años (un 59’04%).

Esta tendencia va en correlación con a lo que se vive en Cataluña. Según datos proporcionados por el Govern publicados el 23 de diciembre, en dicha comunidad autónoma, la incidencia de casos de gripe se sitúan en 327’8 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. Una cifra que llega después de alcanzar su máximo el pasado 15 de diciembre con 486 casos por cada 100.000 habitantes.

"Es una disminución que siempre miramos con precaución porque puede volver a subir. Hemos llegado al pico, como preveían nuestras predicciones, pero podríamos tener algún repunte en los próximos días ", expresa el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández Muñoz, quioen advierte de mantener la prudencia. Además, se pone de relieve que la gripe que circula en su mayoría es la gripe A.

Se recomienda el uso de mascarilla si se tiene síntomas, ventilar espacios cerrados y mantener una buena higiene de manos.

Cabe señalar que en urgencias, los casos han bajado un 9% en los últimos 7 días, mientras que en hospitales las urgencias han descendido un 6'7% en la última semana. Ahora la tasa es de 1'3 por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, Aragón, durante la semana del 15 al 21 de diciembre, ha contado con una incidencia de 346'8 casos por 100.000 habitantes, frente a los 351'3 casos por cada 100.000 habitantes, según datos facilitados por el Gobierno aragonés, que a su vez recoge Europa Press.

Otra comunidad que también anota un descenso es País Vasco, con 617,18 casos por 100.000 habitantes, según datos actualizados de Osakidetza tomados por Europa Press.

Cómo evitar contagios de la gripe

El Ministerio de Sanidad da con la clave: la prevención es la mejor medida para evitar la gripe. Entre sus recomendaciones, el mejor arma para evitar el virus es seguir unas recomendaciones de higiene mínimas. Entre ellas, esta administración aconseja lavarse las manos con frecuencia; taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser; limpiar con frecuencia muebles y pomos de la puerta con productos de limpieza. Asimismo, se aconseja abrir ventanas para su ventilación.

En caso de tener el virus, se aconseja evitar contagia a otras personas siguiendo los consejos de los profesionales sanitarios. Por su parte, lo mejor es evitar los besos y contacto muy cercano, además de compartir vasos, cubiertos y otros objetos donde haya habido contacto con saliva o secreciones.

Como recomendación general, la Comisión de Salud Pública para evitar las IRA, promueve el uso de mascarilla quirúrgica si se va a tener contacto con personas vulnerables, aunque solo en un escenario de situación interepidémica o basal.

Esta medida se extiende en hospitales y centros residenciales en caso de epidemia de nivel bajo o medio. En nivel alto de epidemia, se aconseja el uso de mascarillas en centros sanitarios, salas de espera o urgencias.

