Alerta alimentaria: La AESAN ordena la retirada de un queso de cabra por la presencia de listeria y E.coli

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la distribución de un lote de queso contaminado con las bacterias Listeria monocytogenes y Escherichia coli.

Se trata de un queso de cabra de moho blanco, de la marca 'Suerte Ampanera'. En concreto, el lote 2509262 con fecha de caducidad 10/12/2025 que se vende en unidades refrigeradas de 450 gramos. Ha sido la propia empresa la que ha trasladado la incidencia a las autoridades tras detectarlo con sus medidas de autocontrol.

El producto ha sido distribuido en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid; sin embargo, la AESAN no descarta que haya sido distribuido a otras comunidades, por lo que se ha transmitido la alerta a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado no consumir el producto a aquellas personas que tengan en su domicilio el producto afectado. En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

Para personas embarazadas, aconsejan seguir las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Además, recomiendan seguir las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

