La CNMC insta a revisar las restricciones a la publicidad de productos relacionados con el tabaco y que la ley se ajuste a la normativa europea

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe en el que recomienda revisar algunas de las restricciones previstas en el anteproyecto de ley que modifica la Ley Antitabaco de 2005.

El nuevo texto, promovido por el Ministerio de Sanidad, busca adaptarse al auge de los productos de nicotina y dispositivos electrónicos, reforzando la protección de los menores y actualizando la normativa sobre consumo, venta y publicidad.

Entre las principales novedades, el anteproyecto amplía la prohibición de fumar o vapear a una lista más extensa de espacios públicos, que incluye zonas al aire libre. También prohíbe la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

Además, extiende las limitaciones de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco a todos los productos relacionados y sus dispositivos.

Las recomendaciones de la CNMC

Ante este planteamiento, la CNMC respalda los objetivos sanitarios del Ministerio pero recuerda en su informe que "varias de las medidas planteadas no están contempladas en la regulación europea, actualmente en proceso de revisión". Por ello, aconseja, "valorar la conveniencia de coordinar la tramitación de ambas normas para minimizar los costes de ajuste para los operadores".

El organismo considera que no debería producirse una equiparación automática entre los productos del tabaco tradicionales y los nuevos dispositivos, ya que presentan características distintas en cuanto a formato, distribución y consumidores.

La CNMC también plantea que se estudien "alternativas menos restrictivas antes de imponer una prohibición total a los cigarrillos electrónicos de un solo uso". Aunque reconoce los riesgos medioambientales y sanitarios de estos productos, recomienda evaluar medidas intermedias que logren los mismos objetivos de salud pública sin eliminar por completo este tipo de producto.

Así, la CNMC subraya la importancia de diseñar un marco regulatorio equilibrado que preserve la competencia, garantice la protección de la salud pública y facilite la adaptación de los sectores afectados a la nueva regulación sobre el tabaco y sus derivados.

