Alertan de la posible presencia de una bacteria en la leche en polvo para bebés

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la posible presencia de una peligrosa bacteria en leche en polvo de Nestlé para lactantes procedente de Países Bajos. Se trata de la bacteria Bacillus cereus.

La Aesan ha sido informada por Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de la posible presencia de esa bacteria en el producto Nidina 1 de la marca Nestlé con fecha de consumo preferente en octubre de 2027.

El producto envasado en bote pesa 800 gramos y su número de lote es el 52900346AB, según la información publicada. La agencia ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio dicha leche en polvo para bebés que se abstengan de consumirlo.

Qué hacer si la tienes en casa

La agencia ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio este producto para bebés que se abstengan de consumirlo. En su página web, Nestlé asegura que no se han reportado casos de enfermedad asociados al consumo de esta leche en polvo.

Qué es la bacteria Bacillus cereus y qué síntomas produce

La Bacillus cereus es una bacteria formadora de esporas, común en el suelo y alimentos como pasta o arroz que causa intoxicaciones alimentarias al producir toxinas en alimentos mal refrigerados o recalentados. Esta bacteria puede causar dos síndromes alimentarios.

El primero es el síndrome diarreico que produce diarrea, dolor abdominal y tarda entre ocho y 16 horas de incubación. El segundo es el síndrome emético, que es una toxina termoestable Cereulide que provoca náuseas, vómitos y calambres con entre media y seis horas de incubación.

Para protegernos de esa bacteria en casa se recomiendan una serie de cuidados, entre ellos se encuentra: limpieza de manos antes de manipular un alimento, desinfección de utensilios y superficies y cocinar bien los huevos, carnes o pescados.

