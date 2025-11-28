Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Gripe

La gripe toma ventaja y anticipa su temporada más intensa en años

España ha entrado oficialmente en fase epidémica por gripe, con contagios que superan los valores habituales y afectan con especial dureza a los más pequeños. Esta temporada, marcada por la posible aparición de una variante más transmisible y una campaña de vacunación más corta, se vive con preocupación en centros de salud y hospitales. Muchos ciudadanos mayores, habituales usuarios del sistema sanitario, piden con insistencia que el uso de mascarilla vuelva a ser obligatorio.

La gripe se adelanta y dispara los contagios en Euskadi, siendo Vizcaya el epicentro de la epidemia

La gripe toma ventaja | Freepik

Publicidad

Álvaro Manso
Publicado:

La gripe ha llegado este año sin avisar y con más fuerza de lo que se esperaba. En muchos centros de salud las salas de espera se están llenando antes incluso de que empiece diciembre, y los profesionales hablan ya de una temporada adelantada que está obligando a reorganizar agendas y a reforzar turnos.

Las comunidades autónomas trabajan en un protocolo común para responder a este incremento de casos, y sobre la mesa vuelve una vieja conocida: la mascarilla. Aunque de momento no es obligatoria, varias regiones ya la recomiendan en espacios sanitarios, especialmente para personas vulnerables.

En los pasillos de los ambulatorios, quienes más tiempo pasan allí, los mayores, tienen claro que la medida debería llegar antes que la gripe. Aunque no todos la llevan siempre. Un hombre que acudía a hacerse una cura reconocía que "otros días me la he puesto, hoy no me la he puesto", aunque insistía en que quien tenga cualquier síntoma debería usarla "sobre todo si ha tenido alguna afección relacionada con el tema”. Pese a esas indecisiones, la mayoría coincide en que en un sitio sanitario la norma debería ser clara. "En los hospitales y ambulatorios debería ser obligatorio llevar mascarilla", decía otro vecino, lamentando que "siempre vamos retrasados en todo".

A pie de consulta, el personal sanitario agradece esas pequeñas muestras de responsabilidad. Con la gripe circulando antes de tiempo y con más fuerza entre los más pequeños, cualquier gesto de prevención suma. Por eso, no sorprende que entre los mayores también aparezca un argumento que se repite con frecuencia: "Por civismo, porque si lo dicen será por algo".

Ese sentir generalizado entre los mayores contrasta con la falta de una medida clara a nivel nacional. Por ahora, el Ministerio y las comunidades trabajan en un protocolo común para evitar que la gripe avance sin control en diciembre. La idea es que todas las autonomías actúen de forma coordinada, con recomendaciones homogéneas tanto para la población como para los centros sanitarios.

Aunque no se descarta que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en espacios sanitarios, las autoridades insisten en que lo más eficaz sigue siendo la vacunación. Aun así, en los ambulatorios, donde cada día se atiende a más pacientes con síntomas gripales, la sensación es que cualquier medida preventiva suma. Y entre quienes más acuden al médico, la opinión está bastante clara: si ayuda, mejor ponerse la mascarilla cuanto antes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Salud

La gripe se adelanta y dispara los contagios en Euskadi, siendo Vizcaya el epicentro de la epidemia

La gripe toma ventaja y anticipa su temporada más intensa en años

Representación de ADN

Terapias PERT, el 'borrador mágico' para corregir los fallos genéticos de muchas enfermedades raras

Primera operación de cerebro con láser a paciente con epilepsia

Primera cirugía con láser a pacientes con epilepsia en el Hospital del Mar

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños en un hospital de Vitoria
Tecnología

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños ingresados en un hospital de Vitoria

Ultraprocesados
Cosumo

Consumo prohibirá los ultraprocesados en la alimentación infantil en hospitales y en residencias de mayores

Investigación sobre la leucemia infantil en el Hospital Niño Jesús
Leucemia infantil

El Hospital Niño Jesús presenta tres nuevas investigaciones para descubrir la causa de la leucemia infantil

Cada año se llegan a producir cerca de 300 casos de leucemia infantil y el objetivo de los profesionales es prevenirla.

Frame 8.109846 de: Murcia retirará la bollería industrial de las máquinas expendedoras en sus hospitales
Cataluña

Los alimentos saludables siguen sin llegar a las máquinas de 'vending' de los hospitales

Las máquinas expendedoras de los centros sanitarios siguen dominadas por ultraprocesados a pesar de la instrucción que exige la presencia de productos saludables.

Mujer con canas mirándose al espejo

Las canas podrían ser el mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo contra el cáncer

Cáncer de páncreas

Nuevas terapias y un decálogo urgente abren una vía de esperanza contra el cáncer de páncreas

Presidenta de Amama

Amama admite que desconoce cuántas mujeres están afectadas por los fallos en los cribados de mama

Publicidad