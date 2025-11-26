Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Tecnología

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños ingresados en un hospital de Vitoria

El robot, de 130 centímetros y un peso de 35 kilos, está entrenado en empatía para aliviar el miedo y la ansiedad de los menores.

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños en un hospital de Vitoria

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños en Vitoria - Irekia | Proyecto SAAKI

Publicidad

Ane Alberdi
Publicado:

Es un robot, pero también un compañero de los más pequeños que pasan una temporada ingresados en el Hospital Universitario de Araba de Txagorritxu. SAAKI es un humanoide incorporado al entorno pediátrico para mejorar la experiencia de las niñas y niños hospitalizados. La propuesta, desarrollada por Bioaraba, el Instituto de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en colaboración con la OSI Araba y con el apoyo de la Fundación Vital Fundazioa, busca aplicar las nuevas tecnologías como herramientas de humanización de la atención sanitaria.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, asegura que SAAKI supone “un avance notable hacia una atención pediátrica más humana y emocionalmente sensible”, subrayando que la tecnología, utilizada con criterio, puede convertirse en un recurso clave para el bienestar de los pacientes más jóvenes.

Humanizar la hospitalización infantil

El robot es un modelo tipo Unitree Robotics G1 EDU y tiene unas proporciones similares a las de un menor de entre 9 y 11 años: mide 130 centímetros y pesa 35 kilos. Su diseño está pensado para favorecer una interacción cercana con los menores y no intimidante y para reducir el miedo y la ansiedad que suelen acompañar las estancias hospitalarias. Además, está equipado con inteligencia artificial, sensores 3D y sistemas de comunicación avanzada, lo que hace que pueda explicar procedimientos médicos de forma sencilla, acompañar a los pacientes o participar en actividades grupales y educativas.

Este proyecto también abre camino a nuevas líneas de investigación en ámbitos como la rehabilitación pediátrica, la educación sanitaria o la terapia motriz. Bioaraba evaluará en una primera fase el impacto emocional del robot en Pediatría de la OSI Araba, con el objetivo de valorar futuras aplicaciones en otros servicios hospitalarios, por ejemplo, para complementar la labor del personal sanitario.

Con esta iniciativa, Osakidetza y Bioaraba refuerzan su apuesta por situar al sistema sanitario vasco entre los más innovadores del Estado, combinando tecnología y humanización para mejorar la experiencia del paciente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Más de mil médicos de familia se jubilan dejando vacantes que no se podrán cubrir

Consulta de médico

Publicidad

Salud

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños en un hospital de Vitoria

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños ingresados en un hospital de Vitoria

Ultraprocesados

Consumo prohibirá los ultraprocesados en la alimentación infantil en hospitales y en residencias de mayores

Investigación sobre la leucemia infantil en el Hospital Niño Jesús

El Hospital Niño Jesús presenta tres nuevas investigaciones para descubrir la causa de la leucemia infantil

Frame 8.109846 de: Murcia retirará la bollería industrial de las máquinas expendedoras en sus hospitales
Cataluña

Los alimentos saludables siguen sin llegar a las máquinas de 'vending' de los hospitales

Mujer con canas mirándose al espejo
Beneficios

Las canas podrían ser el mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo contra el cáncer

Cáncer de páncreas
Cáncer

Nuevas terapias y un decálogo urgente abren una vía de esperanza contra el cáncer de páncreas

Expertos alertan del aumento de casos en jóvenes y de la alta mortalidad, mientras asociaciones científicas reclaman más investigación, detección precoz y acceso equitativo a tratamientos innovadores.

Presidenta de Amama
AMAMA

Amama admite que desconoce cuántas mujeres están afectadas por los fallos en los cribados de mama

La asociación aclara que las 4.000 señaladas son "llamadas y consultas" y no casos identificados, mientras la Junta reclama los datos y cifra en 2.317 las pacientes pendientes de pruebas.

Vacuna de la gripe

Qué es la variante K de la gripe A que está detrás de la rápida propagación del virus

Zorro rojo

Muere un zorro en Zaragoza y se confirma el primer animal mamífero fallecido por gripe aviar

Joven con problemas de salud mental

Más de la mitad de los jóvenes en España afirma haber sufrido algún problema de salud mental en el último año

Publicidad