Zelenski califica de "productiva" la visita del próximo martes a España

Este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegará a España después de visitar Grecia y Francia, donde se reunirá con el presidente del Gobierno.

"Llevamos mucho tiempo preparándonos, y ahora podemos decir que la visita a España va a ser productiva", ha adelantado Zelenski este domingo. Además, en su cuenta de X, el presidente de Ucrania ha descrito a España como "otro poderoso país que se unirá a nuestros aliados en las iniciativas que nos hacen falta de verdad".

Los planes de Zelenski en la capital

Durante su estancia en España, el presidente de Ucrania llegará el lunes a Madrid, y el martes se reunirá con Pedro Sánchez en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde contemplará el 'Guernica', una obra convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

Además, Zelenski tiene también previsto reunirse con la presidente de la Cámara Baja, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

El objetivo de Zelenski

Uno de los objetivos de estos viajes, es buscar acuerdos que refuercen sus sistemas de defensa aérea. La gira del presidente ucraniano coincide con el final de las maniobras militares de la OTAN a las puertas de Rusia. Más de 5.000 militares de 10 países, entre ellos España, han participado en los ejercicios durante casi un mes en Rumanía.

¿Dónde será obligatoria la mili?

Y es que cada vez son más los países que se plantean reforzar sus ejércitos debido a la amenaza rusa. De los nueve miembros de la OTAN con servicio militar obligatorio, cinco tienen frontera terrestre con Rusia. A partir del año que viene, Croacia impondrá la mili obligatoria, Dinamarca la extenderá a las mujeres, en Bélgica será voluntaria y Alemania abrirá la puerta a buscar reclutas forzosos.

La necesidad de reforzar los ejércitos, se agudiza con las nuevas políticas de Trump, que retira parte de sus soldados del territorio europeo, lo que obliga a los países de la Unión Europea a invertir más en su propia defensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.