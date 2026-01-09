La UE da luz verde al acuerdo con Mercosur ante la rabia de los agricultores europeos

Estamos ante el acuerdo comercial más grande que ha firmado la UE en su historia. De hecho, han sido más de 25 años desde que comenzaron las primeras negociaciones y en los últimos meses hemos vivido choques y enfrentamientos entre países europeos que dan muestra de la envergadura del documento que está a punto de firmarse.

Los embajadores de los 27, reunidos este viernes en Bruselas, han aprobado el texto acordado, después de superar las reticencias de Italia, que buscaba conseguir más salvaguardas para proteger a sus agricultores.

El pasado mes de diciembre, Enmanuel Macron y Giorgia Meloni consiguieran bloquear la firma y aplazaron los debates hasta el mes de enero. Hoy Francia mantiene su negativa junto a países como Polonia, Hungría, Austria o Irlanda. Pero ya no cuentan con Italia que, por su peso económico, fue la clave que inclinó la balanza en diciembre hacia el aplazamiento.

La votación en Bruselas necesitaba una mayoría cualificada para salir adelante, es decir, el apoyo de al menos 15 países que sumen un 65% de la población de la UE.

Mercosur creará un mercado de casi 700 millones de personas y dará incentivos para aumentar las exportaciones europeas en sectores como las bebidas, maquinaria, productos químicos o los coches. En frente, los agricultores se quejan de que se inundará el mercado comunitario de productos más baratos y de menos calidad, que arruinarán su negocio.

Próximos pasos

Con el visto bueno de los embajadores comunitarios, automáticamente se da mandato a la Comisión Europea para que firme la próxima semana el texto junto a los estados que forman el Mercosur. Un acto en el que estarán presentes la presidenta Úrsula Von der Leyen y los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Este acuerdo de libre comercio supondrá eliminar hasta 4.000 millones de euros en aranceles que ahora sufren las exportaciones europeas.

A partir de ahora, quedan todavía algunos pasos que están fijados en el protocolo. El Parlamento Europeo tendrá también que aprobarlo en sesión plenaria en Estrasburgo.

Se supone que la luz verde de las capitales allanará el camino para que los eurodiputados confirmen la decisión. Aunque algunos sectores de la Eurocámara están amenazando con llevar el texto ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría retrasar el proceso.

Las protestas del campo no se detienen

La mano abierta de Bruselas con los agricultores no ha calmado las protestas del sector del campo, que siguen saliendo a la calle y criticando este acuerdo por la competencia desleal que dicen que supone.

La Comisión Europea ha ofrecido nuevos esquemas de seguridad para superar las reticencias del campo. Por ejemplo, se incluyen salvaguardas para poder suspender en cualquier momento las importaciones de determinados productos agrícolas que sean sensibles. Además, se crea un fondo de crisis y se refuerzan los controles de importación.

Los agricultores franceses son los que están dando la mayor batalla. Sus tractores colapsaron el jueves el centro de París, llegando incluso a la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Aseguran que "este acuerdo supone el fin de su negocio, que lleva años sufriendo pérdidas".

Ese malestar en Francia lo están aprovechando los políticos para ganar votos. El líder de la ultraderecha en el Parlamento Europeo y delfín de Marine Le Pen, Jordan Bardella, anunció que su grupo 'Patriotas por Europa' presentará otra moción de censura contra la Comisión Europea.

También el propio presidente Macron o su ministra de Agricultura, Annie Genevard, han asegurado que la batalla no ha terminado y se han comprometido a seguir oponiéndose a la firma cuando se tenga que votar en la Eurocámara.

Pero la UE tiene claro que Mercosur es el camino adecuado. Con este tipo de pactos, Bruselas busca abrir nuevos mercados para compensar el golpe de los aranceles de EEUU. Además, creen que nos podría dar acceso a la compra de minerales críticos en estos países, reduciendo nuestra preocupante dependencia de China.

