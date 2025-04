William Levy es detenido en Florida por conducta desordenada y allanamiento

El actor William Levy, de 44 años, fue detenido este lunes 14 de abril en el sur de Florida, en concreto en la ciudad de Weston, tras ser acusado de conducta desordenada en la vía pública y allanamiento de morada. Así figura en el registro de arrestos del condado de Broward, al que han accedido medios locales como NBC Miami.

Conocido por su participación en series como Café con aroma de mujer y Sortilegio, el intérprete de origen cubano-estadounidense fue ingresado en la prisión principal del condado tras su detención, aunque por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias exactas del incidente.

Dos cargos en su contra

Las autoridades han imputado a Levy por "intoxicación desordenada en un espacio público", una figura penal que se aplica cuando una persona, presuntamente bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, altera el orden o supone un riesgo para sí misma o para los demás.

Además, se enfrenta a un segundo cargo por allanamiento de propiedad privada, al haber entrado o permanecido, según se investiga, en una vivienda o espacio sin la autorización de sus propietarios o residentes. Por el momento, no se ha publicado más información oficial sobre el contexto o los posibles motivos que habrían desencadenado estos hechos.

Trayectoria televisiva y repercusión mediática

William Levy alcanzó la fama primero en el mundo de las telenovelas en habla hispana. Nacido en Cuba y trasladado a Miami durante su adolescencia, consolidó su carrera en producciones emitidas en Latinoamérica y España. Posteriormente, amplió su presencia en el panorama audiovisual estadounidense, participando en la película The Single Moms Club de Tyler Perry y concursando en el programa Dancing With The Stars, donde logró el tercer puesto junto a su compañera Cheryl Burke.

Sin declaraciones oficiales por el momento

Hasta el momento de publicación de esta noticia, ni el entorno de William Levy ni su representación legal han emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido. Tampoco se ha confirmado si el actor ha sido puesto en libertad bajo fianza o si permanece bajo custodia mientras avanza el procedimiento judicial.

El caso se encuentra en fase preliminar, a la espera de que se esclarezcan las circunstancias del arresto y se definan las posibles consecuencias legales para el intérprete. La Fiscalía del condado de Broward tendrá que valorar ahora los pasos siguientes en función de las pruebas disponibles y del historial del acusado.

