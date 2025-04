Al menos 3 muertos tras estrellarse una avioneta en una calle de Boca Ratón (Florida)

Horas después de conocer el accidente de helicóptero en Nueva York en el que ha muerto una familia española, se conoce que una avioneta se ha estrellado este viernes por la mañana en una transitada calle de la ciudad de Boca Ratón (Florida), lo que provocó un incendio que quemó al menos un vehículo, según medios locales. La policía ha confirmado la muerte de tres personas a través de su cuenta de X. "Se confirma que las tres personas a bordo del avión no sobrevivieron. Una persona en tierra fue trasladada a un hospital cercano con lesiones leves", han informado las autoridades en la red social.

La aeronave se estrelló cerca del aeropuerto de Boca Ratón (Florida), pasadas las 10:00 hora local (15:00 GMT), lo que provocó el cierre del sector. Según la página 'Flightradar24', el avión es un Cessna 310R y se dirigía a Tallahassee, pero parecía estar dando vueltas en el aire mientras regresaba al aeropuerto de Boca Raton. Al parecer, podría tener problemas mecánicos, por lo que el piloto trataba de volver al aeropuerto, pero antes daba vueltas para gastar combustible.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha asumido la responsabilidad principal de la investigación del suceso, con el apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA), según la Policía de Boca Ratón.

Accidente de helicóptero en Nueva York

Este accidente se produce tras la tragedia en Nueva York, que se ha saldado con la muerte de una familia de cinco españoles más el piloto. La investigación se dirige hacia la formación y experiencia del piloto y hacia posibles fallos mecánicos, sin ninguna certeza hasta el momento. El Organismo Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) examinará cuidadosamente las horas de vuelo del piloto en general y en la ciudad de Nueva York en particular, según el diario New York Post, que cita a fuentes de la investigación que no identifica.

Esa fuente ha dicho que Nueva York es un lugar muy apreciado por los pilotos 'novatos' porque, por la cantidad de vuelos que se opera en sus cielos, les permite ganar muchas horas de entrenamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com