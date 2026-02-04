La CNN confunde a Pedro Sánchez con el ministro de Defensa de Colombia: "Estas cosas pasan"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, tenía una cita con una cadena de televisión estadounidense. Había sido invitado al programa 'Quest Means Business' (La Búsqueda Significa Negocios) de la CNN, pero el canal internacional tuvo un error a la hora de presentar al jefe del Ejecutivo español.

Cuando la cadena mostró en pantalla la imagen de los cuatro invitados había una confusión con el presidente español. En lugar de poner una foto de Pedro Sánchez, apareció la cara del ministro de Defensa de Colombia.

Sin embargo, hasta que la cadena no emitió un adelanto de la entrevista al jefe del Ejecutivo Español no se dio cuenta del fallo en la presentación del mandatario español. Tras conocer el error, pidió disculpas afirmando que "estas cosas pasan".

El motivo de la equivocación parece bastante claro, ya que comparten nombre y primer apellido, e incluso algunos ven un parecido físico entre ambos políticos.

El colombiano se llama Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, tiene 52 años (un año menos que el español) y ejerce en el ministerio desde hace un año. Fue oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde sirvió por 35 años y alcanzó el grado de Mayor General. También ocupó cargos de alto nivel en operaciones estratégicas y defensa y cuenta con 6.700 horas de vuelo en helicópteros y aviones.

No obstante, la confusión entre ambos también puede venir dada porque el ministro colombiano se encontraba en Washington para reunirse con su homólogo estadounidense. Un encuentro que ocurrió el mismo día en que el magnate Elon Musk llamó, a través de la red social 'X', a Pedro Sánchez "sucio", "tirano y traidor al pueblo español".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.