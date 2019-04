Vigilias y homenajes en distintos puntos de Londres recuerdan a las víctimas del atentado

Los londinenses rindieron este jueves tributo a las víctimas del atentado frente al Parlamento británico con una multitudinaria vigilia en la céntrica plaza de Trafalgar, a pocos minutos del lugar donde fueron asesinadas cuatro personas y 28 resultaron heridas. Cientos de londinenses acudieron con velas y ramos de flores a un acto de homenaje convocado por el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, que mostró su solidaridad con los afectados y llamó a los ciudadanos a no dejarse "intimidar" por el terrorismo.

Durante una jornada de duelo en Londres, se multiplicaron las ofrendas al pie del Big Ben y otros puntos donde el miércoles se vivieron escenas de pánico cuando un hombre arrolló con un vehículo a la multitud que caminaba por el puente de Westminster y acuchilló después a un policía. Scotland Yard ha identificado a Khalid Masood, un británico de 52 años con antecedentes por delitos comunes, como el autor del ataque, que murió abatido a tiros cuando había logrado penetrar en el espacio vallado frente al edificio que alberga la Cámara de los Comunes y la de los Lores.

El agente Keith Palmer, de 48 años, la mujer de origen español Aysha Frade, de 43, el turista estadounidense Kurt Cochran, de 54, y una cuarta persona, un hombre de 75 años, murieron en el atentado, mientras que otras seis personas están hospitalizadas en estado crítico. Al dirigirse hacia la multitud congregada en la plaza de Trafalgar, el alcalde subrayó que las víctimas del atentado son "gente que han venido desde todos los rincones del mundo".

Según ha confirmado el Gobierno, entre los heridos hay personas de once nacionalidades: doce británicos, tres franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un chino, un irlandés, un polaco, un italiano, un estadounidense y dos griegos. "Londres es una ciudad maravillosa, llena de gente extraordinaria de todos los orígenes. Cuando los londinenses afrontamos tiempos duros, nos levantamos por nuestros valores y demostramos que somos la mejor ciudad del mundo", dijo Khan.

En los adoquines de la plaza, algunos de los concentrados hicieron dibujos en los que se repetía la consigna: "No estamos asustados". "Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a la ciudad de Londres, que es nuestra ciudad.

En una situación así tienes que elegir la perspectiva con la que ves las cosas. Puedes centrarte en el odio y en lo negativo, pero no es lo queremos hacer. Ni nosotros ni la ciudad", agregó. "Estoy aquí para apoyar a los familiares de las víctimas y para mostrar mi apoyo a esta ciudad, mi ciudad, donde nací y donde trabajo", dijo por su parte Laura Male, otra de las asistentes.

Antes de ese acto, el equipo que trabajaba con el agente Keith Palmer, el policía que murió en el ataque, le rindió tributo frente a la sede de Scotland Yard.

El funcionario también fue recordado al inicio de la sesión en la Cámara de los Comunes, cuya actividad había quedado ayer suspendida cuando se oyeron desde el interior del palacio de Westminster los disparos contra Masood. Los parlamentarios guardaron hoy un minuto de silencio al inicio de la sesión, en la que el diputado conservador James Cleverly, visiblemente emocionado, dedicó unas palabras a la "valentía y el sacrificio" del agente que custodiaba una de las entradas al edificio.

Entre los diputados, también conmovido, estaba el conservador Tobias Ellwood, que trató de reanimar sin éxito durante varios minutos a Palmer y que hoy recibió el agradecimiento por su "extraordinaria" acción por parte de la primera ministra, Theresa May. "No nos derrotarán", dijo en el Parlamento la jefa de Gobierno, para quien "la mejor respuesta no está en las palabras de los políticos, sino en las acciones de millones de personas" en el Reino Unido que demuestran a los terroristas que no se "rendirán".