Los bulos en jornada electoral suelen ser habituales. Los comicios de Alemania no han sido excepción. Durante estos últimos días se han detectado influencers falsas, generadas con Inteligencia Artificial, con el objetivo de apoyar al partido Alternativa para Alemania (AfD) en plena campaña. Estos perfiles son totalmente ficticios y crean una narrativa completamente desinformativa. @Shinsho_ni y @LarissaWagt son dos de estas cuentas, activas en X. "¡Las discusiones son bienvenidas, pero mantengamos el respeto!", señala la primera en su biografía en la red social, definiéndose como "experta en todo y para todos".

Por su parte, Larissa Wagner se define como "chica de Brandeburgo, ratoncita de IA", dejando claro que es un perfil generado con Inteligencia Artificial, algo visible desde el primer instante en su foto de perfil.

"AfD por debajo del 20%, ¿y qué? ¡Casi hemos duplicado nuestros resultados! La FDP y los socialistas del BSW están en una crisis profunda. La AfD tiene un gran futuro por delante. No dejen que quienes dicen ahora "deberíamos haber obtenido mucho más" les arruinen el ánimo. Por supuesto, a mí también me hubiera gustado, pero un verdadero cambio es un maratón, no un sprint.", señala uno de sus últimos mensajes en X, haciendo un particular balance la jornada electoral.

También circulan bulos sobre el voto por correo, una práctica clásica para señalar un supuesto "fraude electoral". Circula un vídeo en varios idiomas, incluido inglés, alemán y español, en el que, supuestamente, una mujer destruye votos por correo del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones del 23 de febrero. Sin embargo, es falso.

La propia oficina electoral de Hamburgo ha señalado que este vídeo en cuestión era falso porque las papeletas no eran reales.

"A partir de diversas características externas, es evidente que los documentos mostrados en el vídeo no son papeletas de voto por correo oficiales, sino un engaño”, señalan en un comunicado.

Además, el director electoral regional advierte sobre este vídeo falso en redes sociales: “Estén alerta”

Estas falsificaciones se pueden identificar claramente por varios detalles:

El sobre rojo de voto por correo mostrado en el vídeo tiene un color incorrecto, una tipografía distinta y una pestaña frontal defectuosa en comparación con los documentos originales. Además, la forma de doblar la papeleta en el vídeo es hacia adentro, mientras que en las papeletas oficiales es hacia afuera. El borde de la pestaña frontal del sobre blanco de la papeleta en el vídeo es redondeado, mientras que en el original es angular. Y el sistema de cierre del sobre en el vídeo presenta tres puntos adhesivos, mientras que el original tiene un cierre adhesivo continuo.

Todos estos detalles se pueden verificar en la página web de la Oficina Electoral Estatal. Este organismo enfatiza la importancia de que la ciudadanía consulte fuentes oficiales para obtener información sobre las elecciones y confíe únicamente en canales verificados.