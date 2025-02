Vídeo | Tres autobuses explotan simultáneamente en Bat Yam, al sur de Tel Aviv

Tres autobuses vacíos han explotado a la vez en Bat Yam, al sur de Tel Aviv. Además, las autoridades han encontrado otros dos artefactos sin detonar. Se trata como un "presunto atentado terrorista". No hay víctimas ni heridos.

La Policía de Israel ya ha confirmado haber iniciado una investigación sobre los hechos. "Se han recibido informes de varias escenas de explosión de autobuses en la ciudad de Bat Yam. Las fuerzas policiales están buscando sospechosos y objetos sospechosos adicionales", han comunicado en sus redes sociales oficiales.

Además, las fuerzas de seguridad hacen un llamamiento a la población para evitar las zonas afectadas, hacia donde se han trasladado ya efectivos de Policía. En las imágenes que se han difundido se puede apreciar a los autobuses consumidos por las llamas, pero sin mayores incidentes.

Por su parte, el Gobierno israelí ha comunicado que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, esta "recibiendo actualizaciones periódicas" de su secretario militar, y ha asegurado que el mandatario hará "en breve" una "evaluación de la situación de seguridad". La ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, ha ordenado a la Autoridad de Transporte Público que detenga y registre "todos los autobuses, trenes y trenes ligeros" para actuar "de acuerdo con las instrucciones" de la Policía y el Shin Bet.

Por su parte, el jefe de Policía del distrito de Tel Aviv, Haim Sargarof, ha afirmando ante los medios de comunicación que los explosivos "parecen algo (originado) en Cisjordania" y de fabricación casera, según recoge el diario 'The Times of Israel'. En este contexto, el Batallón Tulkarem de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha dicho que "la venganza de los mártires no será olvidada mientras el ocupante esté en nuestra tierra", según recoge 'Filastin'.

Artefactos sin detonar

La prensa israelí ha comunicado que hay otros dos autobuses más que podrían haber explotado, pero que los artefactos colocados en su interior no han llegado a detonar. Presuntamente, uno de estos artefactos sin explotar tenía un mensaje que rezaba 'Venganza de Tulkarem'.

Hace unos días, el Ejército de Israel lanzó un operativo militar en la ciudad cisjordana de Tulkarem, donde aseguran haber encontrado "infraestructura terrorista" de Hamás. Los residentes locales denuncian una extensión de las operaciones militares israelíes desde la Franja de Gaza con el objetivo de expulsarles de sus tierras.

