VÍDEO: El singular enfado de Josep Borrell al ser interrumpido en la Eurocámara

De Israel hablaba el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la Eurocámara cuando ha mostrado su enfado con un puñetazo en el atril. El jefe de la diplomacia europea se quejaba por las interrupciones y gritos de algunos eurodiputados mientras él comparecía. El presidente de la Cámara le ha recordado que él ocupó también ese puesto y que debería afrontar mejor esas situaciones.

En la sesión en el Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha alertado que el ataque de Irán a Israel supuso "una nueva escalada" en Oriente Próximo "que es de por sí muy tensa". Lamenta que la región se encuentra "al borde del abismo". El jefe de la diplomacia europea pide apostar "por la diplomacia y la sensatez". Reconoce que estamos ante "una situación muy peligrosa".

"Ya hemos entendido que las sanciones por sí solas no valen para disuadir a Irán de actuar como lo está haciendo. Debemos desarrollar gestiones diplomáticas en paralelo para tranquilizar los ánimos en la región", ha esgrimido Borrell. Ha reconocido estar en "permanente contacto" con el ministro de Exteriores iraní, a quien ha pedido "evitar un conflicto total en la región".

Más ayuda para Ucrania

Los ministros de Exteriores y Defensa se reunieron el lunes en Luxemburgo. El tema principal de discusión fue el envío de ayuda militar a Ucrania. Se está presionando a países como España para que aumenten esa ayuda. Josep Borrell, detalló que ahora es el momento de enviar las armas que los países tienen en stock.

"Espero una decisión pronto porque necesitamos estos recursos para mantener la ayuda a Ucrania, en un momento que es decisivo frente a la agresión rusa", exclamó el diplomático español. La propuesta se basa en utilizar 3.000 millones de euros de beneficios generados por los bienes del Banco Central de Rusia inmovilizados en Europa para poder apoyar militarmente a Ucrania.

Explicó que Europa debe hacer su parte porque las cosas no siguen como de costumbre desde febrero de 2022, cuando Rusia emprendió la invasión a gran escala de Ucrania. "Hemos hecho mucho pero estoy seguro de que podemos hacer más y más rápido. Tenemos que ser más audaces", aclaró.

En este sentido, durante la pasada noche y tras seis meses de bloqueo, e el Senado de Estados Unidos ha aprobado -por amplia mayoría- un histórico paquete de ayuda militar a Ucrania. El nuevo paquete de armamento para Ucrania está valorado en 61.000 millones de dólares. Es casi el triple del presupuesto anual de Defensa en España. El presidente de EEUU, Joe Biden, quiere que las nuevas armas se empiecen a enviar a Ucrania esta semana. Rusia ha respondido asegurando que intensificará sus ataques.

El primer ministro ucraniano, Deny Shmyhal, ha advertido que si su país "cae" en la guerra con Rusia" esto podría acabar en una Tercera Guerra Mundial. Necesitamos este dinero ayer, no mañana, no hoy. Si no protegemos Ucrania, Ucrania caerá. El sistema global de seguridad será destruido y todo el mundo tendrá que encontrar un nuevo sistema de seguridad", alertó el primer ministro ucraniano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com