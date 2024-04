Borrell pide contención en Oriente Medio: trabajamos para que no haya una escalada

Jerusalén ha amanecido en calma tras el ataque de madrugada desde Irán con más de 300 drones y misiles. Algunos, ni se enteraron ni se levantaron de la cama cuando a la 1.45 empezaron a sonar las alarmas y el cielo se iluminó con los proyectiles lanzados desde Irán y por el sistema antiaéreo israelí. Las clases se han suspendido y no se ha visto a niños correteando camino de la escuela.

Ahora preocupa la posible respuesta de Israel a este ataque sin precedentes por parte del régimen iraní. Hablamos con el Alto Representante de la Unión Europa para Asunto Exteriores, Josep Borrell.

Preguntado por si la escalada bélica irá a más o habrá contención por parte israelí como pide la comunidad internacional. Borrell ha señalado que están trabajando para evitar que esto suceda.

"La verdad es que se trata de un ataque sin precedentes porque es la primera vez que Irán ataca Israel, pero no ha dejado muertos y ha dado tiempo a interceptar los misiles y drones. Por ello, estamos trabajando a nivel UE y G7 para que no se produzca una respuesta que desencadene un conflicto mayor", ha apuntado.

De hecho, los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea (UE) se reunirán este martes, 16 de abril, de forma extraordinaria y por videoconferencia para analizar la situación en Oriente Medio

Borrell ha sido uno de los líderes que ha criticado con más dureza los bombardeos e incursiones de Israel en Gaza llegando a acusarles de "usar el hambre como arma de guerra". En ese sentido, el Alto Representante ha señalado que la solución pasa por dar ayuda humanitaria a los gazatíes.

"Hay que conseguir entrar en la Franja. Aunque últimamente ha habido un cierto relajo con los controles, la realidad es que en Gaza hay hambruna. Miles de niños pueden morir de hambre si no hacemos nada. Hay miles de personas que no tienen casa porque han quedado destruidas y para vivir necesitan ayuda, no podemos dejarles sin ella", ha concluido.

Condena de la OTAN

Por su parte, la OTAN ha condenado este domingo los ataques del sábado de Irán contra Israel e hizo un llamamiento para que el conflicto en Oriente Medio "no se descontrole" con una petición de "moderación" a las partes implicadas.

"Condenamos la escalada de Irán de la noche a la mañana, hacemos un llamamiento a la moderación y seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos. Es vital que el conflicto en Oriente Próximo no se descontrole", aseguró la portavoz de la OTAN, Farah Dakhlallah.

La ofensiva iraní responde al ataque contra la embajada de este país en Damasco, atribuido a Israel, en el que murieron seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi.

El movimiento islamista Hamás consideró la respuesta iraní al ataque en Damasco como "un derecho natural y una respuesta merecida". En cambio, los países occidentales expresaron su preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y pidieron contención.

