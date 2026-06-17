Un testigo de la muerte de la joven que hizo puenting sin cuerda: "Uno de los instructores le quitó la cámara, tal vez por querer ocultar pruebas"

La muerte Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ha terminado con la detención de los tres instructores: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernández Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años.

El pasado sábado, la joven de 21 años fue lanzada sin cuerda de seguridad durante un salto de puenting en el interior de São Paulo. Los instructores, que han admitido ser los responsables de equipar a las personas, no han podido explicar lo sucedido.

Dos de ellos, Luis Felipe y Maicon, afirmaron ser los responsables de colocar las cuerdas antes del salto, aunque ninguno de ellos detalló el reparto de tareas. Por su parte, el otro instructor, Vitor Gonçalves, explicó que lo llamaron para ayudar a la víctima.

Según testigos, la joven llevaba una cámara para saltar, pero posteriormente desapareció. Según el educador Rafael Goulart, un miembro del equipo organizador le quitó la cámara a la víctima mientras ya se encontraba en el suelo. Sin embargo, Gonçalves afirmó que el equipo no pudo explicar la desaparición de la cámara que la joven tenía en la mano.

Uno de ellos le quitó la cámara

El educador, declaró a EPTV, filial de TV Globo, la primera escena que recuerda cuando vio a la víctima en el sueño: "Uno de los empleados quitándole la cámara GoPro de la correa del cuello al cuerpo que ya estaba en el suelo, ya fuera por preocupación por el equipo o por querer ocultar pruebas".

En los vídeos del accidente se observa como los tres llevan a la víctima hasta el borde de la plataforma para realiza un salto de "burpee", donde el participante no salta solo, sino que es lanzado por instructores.

Una enfermera de 26 años prestó ayuda a la joven intentándola reanimar. Cuando bajó del puente la encontró con un pulso débil y le practicó reanimación cardiopulmonar, pero el pulso de la víctima se detuvo. Además, también declaró a las autoridades que llevaba un arnés de seguridad sujeto al abdomen, pero sin el cable principal.

El abogado de los instructores presentará un recurso

A diferencia del puenting, este tipo de salto se realiza con cuerdas estáticas. El sistema está diseñado para interrumpir la caída libre de forma controlada, transformando la energía vertical en un movimiento oscilatorio lateral, como un péndulo. Si bien no está prohibido, este deporte no está regulado en el país.

En un comunicado, el abogado Rafael Gomes dos Santos, representante de los instructores, anunció que presentará un recurso de hábeas corpus. Asimismo, manifestó su profundo desacuerdo con la clasificación del delito como intencional y afirmó que los acusados ​​jamás tuvieron la intención ni asumieron el riesgo de causar la muerte. Asimismo definió el accidente como una "triste tragedia"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com