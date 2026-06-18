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Un incendio en L'Albi interrumpe los trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona

El fuego iniciado esta mañana afecta a campos de rastrojo cercanos a la carretera LV-7031 y a la línea ferroviaria.

Imagen de archivo de un tren AVE

Imagen de archivo de un tren AVE EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Alrededor de las 10:30 horas de la mañana de este jueves se iniciaba un incendio en L'Albi, Lleida que afecta a campos de rastrojo cercanos a la carretera LV-7031 y a la línea ferroviaria.

Debido al fuego, los trenes de alta velocidad que conectan Lleida y Barcelona se han visto interrumpidos tal y como ha informado Protección Civil en una publicación en su perfil de X.

Sobre el terreno trabajan los Bombers de la Generalitat y en total se han movilizado 12 dotaciones, entre las cuales tres son medios aéreos.

Este incendio se produce cerca de una zona donde este pasado fin de semana se declaró uno en Cervià de Les Garrigues (Lleida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos siguen desplegados para tratar de controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.

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