Un joven ruso armado con un machete asaltó el centro comercial de la ciudad sureña de Krasnodar. De acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales, el agresor apuñaló mortalmente a una mujer e hirió a varias personas.

En un vídeo publicado por el canal de Telegram Astra, se puede ver cómo el joven maniatado en el suelo responde cuando le preguntan por el motivo de sus actos: "Simplemente, me cansé de vivir". Además, negó ser aliado de los servicios secretos ucranianos, y aseguró que no consume habitualmente drogas o bebidas alcohólicas.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Interior, Irina Volk, anunció la detención del joven a los medios locales. El detenido, que vive con su madre y otros cuatro hermanos, hirió también a una mujer embarazada y lanzó fuegos artificiales en un centro recreativo infantil, donde no se produjeron heridos.

Putin preocupado por el aumento de delitos

Desde que comenzó la guerra en Ucrania en 2022, se han disparado los crímenes cometidos por jóvenes en escuelas o lugares públicos. A pesar de que en algunos casos se trata de actos de sabotaje financiados por los servicios secretos ucranianos, los psicólogos advierten que el principal motivo de estos incidentes es la apología de la guerra y el culto a la fuerza que promueven las autoridades.

Precisamente en este sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha mostrado una "especial inquietud" por el aumento de los delitos cometidos por menores y ha destacado "el agresivo comportamiento de los adolescentes en las escuelas, institutos y lugares públicos". En concreto, el número de delitos cometidos por adolescentes aumentó un 18 % en 2025, y de ellos casi un 40 % fueron crímenes graves, según Putin. Por ese motivo, las autoridades rebajaron la responsabilidad penal hasta los 14 años.

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