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Así es Julio César Jasso, el presunto autor del tiroteo contra turistas en Teotihuacán

Las autoridades de México han avanzado en la investigación del ataque que ha dejado víctimas mortales y turistas extranjeros heridos. El posible responsable es mexicano, se llama César Jasso Ramírez y tiene 27 años. Se reconocía simpatizante de Hitler y de masacres como las del Instituto Columbine en Estados Unidos.

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Las autoridades de México han avanzado en la investigación del ataque que ha dejado víctimas mortales | Antena 3 Noticias

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Yolanda Durán
Publicado:

El autor del tiroteo, que ha dejado dos personas fallecidas y trece turistas extranjeros heridos, en la zona arqueológica de Teotihuacán (México) ha sido identificado por la Fiscalía General de la República (FGR). El presunto responsable se llama Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente de la Ciudad de México.

La identificación del sospechoso se ha logrado tras el hallazgo de una credencial de elector en el lugar de los hechos, cuyos datos coinciden con el hombre que aparece en los vídeos difundidos por redes sociales durante el ataque. Las imágenes han sido compartidas, aunque su autenticidad está siendo analizada por las autoridades.

Por el momento, no se ha encontrado el móvil del ataque. Pero, gracias al rastro en las redes sociales se sabe que se reconocía simpatizante de Hitler y que había alabado masacres como las del Instituto Columbine en Estados Unidos. De hecho, hay medios que aseguran que el tirador tenía una imagen suya generada con IA con los tiradores de Columbine.

Pánico absoluto en México

El incidente ha generado preocupación, tanto a nivel nacional como internacional, porque Teotihuacán es uno de los destinos turísticos más visitados de México. Por eso, las autoridades locales y federales han reforzado la seguridad en la zona mientras investigan los hechos.

Ahora, la prioridad de los investigadores es reconstruir minuto a minuto lo ocurrido, identificar la dinámica del ataque y saber si existió algún factor adicional que haya contribuido al suceso. Asimismo, se espera que en los próximos días la FGR ofrezca una actualización oficial con más detalles sobre el caso.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en zonas turísticas de alta afluencia en México, donde la presencia de visitantes internacionales exige medidas reforzadas de vigilancia. Aunque Teotihuacán cuenta con dispositivos de seguridad habituales, el ataque ha puesto en cuestión los protocolos de prevención ante incidentes de violencia extrema.

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