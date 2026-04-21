El tiroteo en la Pirámide de la Luna en México reabre el debate sobre la falta de seguridad en los lugares turísticos del país

Al menos dos personas han muerto y 13 han resultado heridas en un tiroteo en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán. El tiroteo ocurrió la mañana del lunes en la Pirámide de la Luna, uno de los destinos turísticos más visitados del país y Patrimonio Mundial de la UNESCO, ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México.

Desde una zona elevada el autor del tiroteo abrió fuego alcanzando a visitantes de diferentes nacionalidades: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia. Los testimonios indican que realizó múltiples detonaciones en un lapso breve, lo que provocó escenas de pánico y una estampida entre visitantes: Posteriormente el tirador fue hallado muerto, en un aparente suicidio. La víctima mortal era canadiense.

El agresor fue identificado, después de encontrar en la zona una credencial, como Julio César 'N', de 27 años y residente de Ciudad de México. Se desconocen hasta el momento las motivaciones que han podido llevar a este joven a cometer el suceso.

Este ataque ha puesto bajo lupa la seguridad en uno de los sitios más turísticos del país, ya que un hombre armado pudo acceder sin ningún problema ni control de acceso a un lugar muy concurrido. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum condenó el ataque y confirmó que su gobierno mantiene comunicación con las autoridades canadienses. Por su parte, el gobierno de Canadá lamentó la muerte de la ciudadana canadiense y señaló que da seguimiento cercano a la situación. Mientras que la embajada de Reino Unido emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en México.

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