Al menos dos muertos y tres heridos en un tiroteo en un complejo turístico de las pirámides de Teotihuacán en México

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas en un tiroteo registrado en el complejo arqueológico de Pirámides de Teotihuacán, situado en las afueras de Ciudad de México, de acuerdo con informaciones difundidas por medios locales.

El suceso ha tenido lugar en una de las zonas más visitadas del país, conocida por su valor histórico y su afluencia turística. Testigos han alertado de la presencia de disparos en el recinto, lo que ha generado momentos de confusión entre los visitantes que se encontraban en el lugar en ese momento.

A través de redes sociales, varios usuarios han compartido mensajes en los que se escuchan llamadas de auxilio. "¡Háblenle a la policía!", se oye en una de las grabaciones difundidas tras el incidente.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del tiroteo ni sobre la identidad de las víctimas.

El gabinete de seguridad de México ha informado de que las personas heridas en el tiroteo están recibiendo atención médica tras el suceso registrado en el entorno de Teotihuacán.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado a través de su cuenta en X que el Gobierno mantiene contacto con la embajada de Canadá y ha trasladado su apoyo a las víctimas y sus familias. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", ha expresado.

En ese mismo mensaje, la jefa del Ejecutivo ha indicado que ha ordenado una investigación sobre lo sucedido. "He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", ha añadido.

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