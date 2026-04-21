La UE frena la propuesta de Sánchez para sancionar a Israel por falta de apoyos

La Unión Europea ha rechazado la propuesta del Gobierno español de suspender el acuerdo de asociación con Israel, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que no ha logrado los apoyos necesarios entre los Estados miembros. El planteamiento, defendido por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera ha llegado a debatirse formalmente en el Consejo de ministros de Exteriores de la UE al no contar con la mayoría cualificada necesaria.

La alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, ha explicado que existían posiciones enfrentadas entre los países: "Algunos países pidieron la suspensión total o parcial del acuerdo de asociación y restricciones al comercio con Israel, otros no estaban de acuerdo", señalaba. Con esto, ha subrayado que sin unanimidad no era posible avanzar en esa dirección. No obstante, podrían considerarse otras alternativas como una suspensión parcial del acuerdo, pero "requieren que algún país cambie su posición, por lo que las discusiones van a seguir".

España ha contado con el respaldo de países como Irlanda o Eslovenia, quienes tradicionalmente han estado más ligados con la causa palestina. Sin embargo, potencias como Italia o Alemania mantienen una postura más reservada, impidiendo cualquier cambio en el equilibrio de fuerzas.

Prioridad económica

Entre los argumentos más repetidos por varios ministros europeos figura el impacto económico de una posible suspensión, que podría perjudicar tanto a la sociedad israelí como a empresas europeas. Más allá de la situación en Gaza o Líbano, muchos gobiernos ponen el foco en las consecuencias económicas del conflicto, especialmente el encarecimiento de la energía y las tensiones en el suministro desde el Golfo.

En la reunión, Albares ha pedido a los europeos que tomen acción, asegurando que "Europa se juega su credibilidad". Esta decisión sobre el tratado de asociación con Israel, debería haber sido "coherente, como es la política exterior de España", y ha pedido presiones a Israel para reducir la escalada de violencia en la zona, ya que la situación tanto en el Líbano como en Gaza es "extremadamente grave".

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