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Japón autoriza la venta de armas letales y levanta las restricciones desde la Segunda Guerra Mundial

La primera minsitra japonesa ha sido quien ha impulsado las medidas para reforzar la industria en materia de defensa.

Japón permite la exportación de armas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Japón autoriza la venta de armas letales y levanta las restricciones desde la Segunda Guerra Mundial | EUROPAPRESS

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No ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, Japón se ha caracterizado por ser un país con principios pacifistas, pero este martes ha eliminado las últimas restricciones a la exportación de armas.

Los cambios han sido aprobados por el Consejo de Seguridad Nacional, que marcan un cambio a la hora de plantear la política gubernamental en materia de defensa. Las medidas fueron impulsadas por el Gobierno ultraconservador de la primera ministra, Sanae Takaichi, con el objetivo de reforzar la industria del país en el ámbito defensivo.

El motivo es que considera que Japón enfrenta el peor ambiente de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. "Ningún país puede salvaguardar su propia paz y seguridad por sí mismo", expresó en redes sociales la primera ministra, añadiendo que hay que "tener aliados para apoyarse en diversas áreas".

La revisión de los principios que regulan esa exportación de armas limitan estos envíos a cinco categorías únicas de materiales: los relacionados con labores de rescate, transporte, alerta, vigilancia y retirada de minas.

Sin embargo, en principio esta revisión prohibiría lo autorizado este martes por el gobierno japonés, pero en "excepciones circunstancias especiales" sí se permiten. Asimismo, según la agencias de noticias 'Kiodo', Kihara asegura que el país asiático "cumplirá con sus principios fundamentales como nación que defiende la paz desde hace más de 80 años".

China preocupada

Por su parte, China ha expresado "seria preocupación" ante la decisión de Japón. El portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Guo Jiakun, afirmó que "han expuesto la contradicción" al autodefinirse como país pacífico y limitado a la autodefensa.

La rápida remilitarización de Japón ya es una realidad y viene acompañada de una hoja de ruta y pasos concretos que se están tomando. La comunidad internacional, incluida China, seguirá muy vigilante y resistirá firmemente las acciones irresponsables de neomilitarismo de Japón", dijo el portavoz.

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