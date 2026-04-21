Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco

El Vaticano conmemora este martes el aniversario de la muerte de Papa Francisco con una jornada cargada de recogimiento, memoria y reconocimiento a su legado. Bajo el pontificado de Papa León XIV, la Iglesia católica vuelve la mirada hacia quien fuera uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XXI.

A partir de las 17:00 horas, la Basílica de Santa María la Mayor acoge el rezo del rosario y una misa en memoria del pontífice argentino, cuyos restos descansan en un sencilla tumba. La elección de este lugar no es casual: en apenas un año, la tumba de Francisco se ha convertido en un importante destino de peregrinación en la Roma, recibiendo diariamente a miles de fieles.

Leon XVI recordará a Francisco desde Guinea Ecuatorial

Mientras tanto, desde África, donde continúa su gira apostólica, León XIV pronunciará unas palabras en recuerdo de su predecesor, subrayando la continuidad espiritual entre ambos pontificados y la vigencia del mensaje de Francisco.

Coincidiendo con la efeméride, el diario argentino Clarín ha publicado una serie de cartas manuscritas del propio Francisco. En ellas se revelan detalles de sus relaciones diplomáticas con líderes de su país natal, como Mauricio Macri, Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, ofreciendo una mirada íntima a su papel en la política internacional.