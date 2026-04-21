PAPA FRANCISCO
Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco
Un día como hoy de 2025 fallecía en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el primer papa latinoamericano de la historia de la iglesia católica.
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El Vaticano conmemora este martes el aniversario de la muerte de Papa Francisco con una jornada cargada de recogimiento, memoria y reconocimiento a su legado. Bajo el pontificado de Papa León XIV, la Iglesia católica vuelve la mirada hacia quien fuera uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XXI.
A partir de las 17:00 horas, la Basílica de Santa María la Mayor acoge el rezo del rosario y una misa en memoria del pontífice argentino, cuyos restos descansan en un sencilla tumba. La elección de este lugar no es casual: en apenas un año, la tumba de Francisco se ha convertido en un importante destino de peregrinación en la Roma, recibiendo diariamente a miles de fieles.
Leon XVI recordará a Francisco desde Guinea Ecuatorial
Mientras tanto, desde África, donde continúa su gira apostólica, León XIV pronunciará unas palabras en recuerdo de su predecesor, subrayando la continuidad espiritual entre ambos pontificados y la vigencia del mensaje de Francisco.
Coincidiendo con la efeméride, el diario argentino Clarín ha publicado una serie de cartas manuscritas del propio Francisco. En ellas se revelan detalles de sus relaciones diplomáticas con líderes de su país natal, como Mauricio Macri, Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, ofreciendo una mirada íntima a su papel en la política internacional.
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Hasta su tumba llegan cada día miles de peregrinos que no olvidan su figura
La sobria tumba del Papa en Santa María la Mayor, donde siempre hay una flor blanca, refleja el estilo austero que caracterizó su pontificado. Cada día, entre 6.000 y 10.000 personas se acercan a rendirle homenaje.
"Hemos recibido misericordia; seamos misericordiosos", repiten hoy desde el Vaticano, evocando una de las frases que mejor sintetizan su mensaje. Junto a ella, resuena también su célebre deseo de “una Iglesia pobre y para los pobres”, pronunciado al inicio de su ministerio.
Jorge Mario Bergoglio falleció a los 88 años tras permanecer 38 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Su muerte marcó el final de un pontificado histórico: el del primer papa latinoamericano, profundamente comprometido con la justicia social, la paz y el cuidado de los más vulnerables.
En su última carta pidió por la paz y los mas necesitados
En su última carta, Francisco reiteró su llamado urgente a la paz, especialmente en Oriente Medio. Exhortó a un alto el fuego, pidió la liberación de rehenes y reclamó ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas por el hambre y la destrucción. También expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo a nivel global.
El mensaje se extendía a otras regiones en conflicto como Líbano, Siria, Yemen y el Cáucaso Meridional, así como a diversas zonas de África, en particular el Sahel y el Cuerno de África, donde reclamó mayor solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos y religiosos.
Un año después de su fallecimiento, la figura del Papa Francisco sigue viva en la memoria colectiva. Su legado trasciende los muros del Vaticano y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.
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