Reino Unido prohibirá fumar de por vida a los nacidos a partir de 2009

Los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 no podrán comprar tabaco ni cigarrillos electrónicos. Así lo ha aprobado el Parlamento del Reino Unido, donde en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores han acordado borrador inicial, que deberá recibir la aprobación real para su entrada en vigor.

Asimismo el gobierno de Keir Starmer vetará la venta de productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluidos sus sabores y envases a todos los ciudadanos que, actualmente, son menores de 17 años. El objetivo es para combatir los efectos del tabaquismo en la salud y crear una generación libre de humo.

No obstante, también se prohíbe vapear en aquellos vehículos que transportes niños, parques infantiles o en las zonas cercanas a colegios y hospitales. Sin embargo en terrazas, playas o espacios privados, todos ellos al aire libre, no están incluidos en las restricciones. Al igual que en domicilios familiares.

"Más vale prevenir que curar: esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el sistema nacional de salud y construirá una Gran Bretaña más sana", ha señalado el secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social, Wes Streeting. Por su parte, la ministra de Sanidad, Gillian Merron, ha afirmado que es la "mayor intervención en materia de salud pública en una generación" que "salvará vidas".

Prohibicón del teléfono móvil

Hace tres meses , la Cámara de los Lores de Reino Unido aprobó una enmienda al Proyecto de Bienestar Infantil y Escuelas, que planteaba prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Ahora, el Gobierno británico ha confirmado que lo quiere implementar en las escuelas.

Según informó la BBC, la ministra de Educación, baronesa Jacqui Smith, anunció en la Cámara de los Lores que el gabinete presentará una enmienda al proyecto de ley sobre el bienestar infantil y las escuelas "creando un requisito legal claro para las escuelas".

Los colegios de primaria y secundaria, públicos y privamos, no podrán utilizar los dispositivos móviles durante la jornada escolar. Es decir, no solo en las clases, sino en los recreos y descansos entre clases. Previo a esto había recomendaciones orientativas. Entre ellas dejar a los menores llevar el móvil siempre y cuando no usaban. Pero ahora el veto es para todo y no podrán entrar con ellos al recinto escolar. El encargado par supervisarlo es Ofsted, el organismo encargado de inspeccionar los centros educativos.

Sin embargo, habrá casos en los que esté justificado tenerlo encima como si lo necesitan por motivos médicos, como el control de enfermedades, o en el caso de aquellas personas con necesidades educativas especiales que requieran el uso del dispositivo como apoya.

Por su parte, el Departamento de Educación (DfE) afirmó que esta prohibición daría "fuerza legal a lo que las escuelas ya están haciendo en la práctica". Esto viene porque la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, escribió a los centros a principios de 2026 para que se animaran a seguir las nuevas directrices que establecen que las escuelas deben de estar libres de teléfonos móviles durante todo el día.

Alternativas

La norma es obligatoria, pero cada centro mantendrá su margen para decidir como aplicarla. Se barajan varias opciones entre la prohibición total, dejarlo en taquillas o dejarlo apagados dentro de sus mochilas. El Gobierno de Reino Unido busca reducir las distracciones en el aula, para así mejorar la concentración de los alumnos y reforzar el entorno educativos en los centros públicos y privados.

La portavoz de educación del Partido Conservador, Laura Trott, afirmó que la enmienda, que se presentará en los próximos días, es "una noticia fantástica para directores de centros educativos, padres y alumnos de todo el país".

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