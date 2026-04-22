Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump prolonga el alto el fuego de forma indefinida, pero mantiene el bloqueo naval

Este miércoles expiraba el primer alto el fuego pactado entre Estados Unidos, Israel e Irán. La tregua ha sido muy frágil desde su comienzo y la incertidumbre sobre qué ocurrirá a partir de hoy ha sido una constante. En las últimas horas, Donald Trump parece haber pisado el freno y ha anunciado una prórroga del cese de bombardeos, de momento, indefinida y que según el presidente estadounidense responde a la petición de Irán.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

"Sea cual sea el resultado", Trump no liga este alto el fuego al curso de las negociaciones que se llevan a Pakistán, lo vincula eso sí a la situación en Ormuz, porque Trump donde no da un paso atrás es en el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz. Los cálculos pasan por la siguiente premisa, si el bloqueo naval impuesto por Washington se prolonga, el régimen iraní no da salida a su petróleo lo que implicaría el cierre de sus pozos y una catástrofe económica sin precedentes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó la continuidad del bloqueo asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen. "En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg, estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados", publicó en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Además, según ha publicado The Wall Street Journal, la administración Trump ha suspendido los envíos de dólares estadounidenses a Irak y ha congelado los programas de cooperación en materia de seguridad con sus fuerzas armadas, aumentando así la presión sobre Bagdad para que desmantele las poderosas milicias respaldadas por Irán.

Desde la ONU, Antonio Guterres celebra la decisión de Donald Trump y defiende que se trata de un paso importante hacia la desescalada, mientras desde Teherán el régimen continúa sacando pecho de su armamento militar incluso en las calles de la capital.