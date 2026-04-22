Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump prolonga el alto el fuego de forma indefinida, pero mantiene el bloqueo naval
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego anunciado por Estados Unidos, Israel e Irán. La tregua vencía hoy, pero en las últimas horas Donald Trump ha anunciado una prórroga, de momento, indefinida.
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Este miércoles expiraba el primer alto el fuego pactado entre Estados Unidos, Israel e Irán. La tregua ha sido muy frágil desde su comienzo y la incertidumbre sobre qué ocurrirá a partir de hoy ha sido una constante. En las últimas horas, Donald Trump parece haber pisado el freno y ha anunciado una prórroga del cese de bombardeos, de momento, indefinida y que según el presidente estadounidense responde a la petición de Irán.
"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".
"Sea cual sea el resultado", Trump no liga este alto el fuego al curso de las negociaciones que se llevan a Pakistán, lo vincula eso sí a la situación en Ormuz, porque Trump donde no da un paso atrás es en el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz. Los cálculos pasan por la siguiente premisa, si el bloqueo naval impuesto por Washington se prolonga, el régimen iraní no da salida a su petróleo lo que implicaría el cierre de sus pozos y una catástrofe económica sin precedentes.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó la continuidad del bloqueo asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen. "En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg, estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados", publicó en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Además, según ha publicado The Wall Street Journal, la administración Trump ha suspendido los envíos de dólares estadounidenses a Irak y ha congelado los programas de cooperación en materia de seguridad con sus fuerzas armadas, aumentando así la presión sobre Bagdad para que desmantele las poderosas milicias respaldadas por Irán.
Desde la ONU, Antonio Guterres celebra la decisión de Donald Trump y defiende que se trata de un paso importante hacia la desescalada, mientras desde Teherán el régimen continúa sacando pecho de su armamento militar incluso en las calles de la capital.
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Última hora de la guerra de Irán en directo | Irán ejecuta a preso condenado por colaborar con Israel
Las autoridades iraníes ejecutaron este miércoles a un preso condenado por colaboración con los servicios de inteligencia de Israel, el Mosad, en medio de una oleada de ahorcamientos en la República Islámica.
El ejecutado era responsable de un departamento de un organismo de la llamada defensa pasiva del país, que forma parte de las Fuerzas Armadas iraníes. Por su supuesta colaboración con el Mosad fue sentenciado por “corrupción en la Tierra”, que engloba una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica.
Última hora de la guerra de Irán en directo | La Guardia Revolucionaria amenaza con asestar "golpes devastadores" si se reanudan los combates
La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado que está preparada para hacer frente a cualquier nueva agresión y que "infligirá golpes devastadores a los activos restantes del enemigo" en caso de que se reanuden los combates, según declaraciones realizadas a la agencia Mehr.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El precio del petróleo baja tras la prórroga de la tregua
El precio delpetróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,7% en torno a las 8.05 horas de este miércoles y se movía por encima de los 97 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1%, hasta los 88,7 dólares por barril.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Sharif agradece a Trump prórroga del alto el fuego para avanzar en la vía diplomática
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha agradecido este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extender el alto el fuego con Irán para permitir que los esfuerzos diplomáticos "sigan su curso".
"En mi nombre personal y en el de Syed Asim Munir, Mariscal de Campo, agradezco sinceramente al Presidente Trump por aceptar con gracia nuestra solicitud de extender el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos en curso sigan su curso", dijo en un mensaje en su cuenta oficial de X.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump defiende que Irán "no quiere que se cierre" Ormuz y que solo quiere "guardar las apariencias"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, de la misma forma que ha considerado que Teherán dice que "quiere que se cierre" porque busca "guardar las apariencias", dado el cierre perimetral de ese paso estratégico impuesto por Washington hace una semana.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán amenaza a países de Oriente Próximo con despedirse del petróleo si recibe ataques desde sus territorios
Las autoridades iraníes han advertido a sus países vecinos en la región de Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo", poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado la extensión del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán a principios de abril.
"Los vecinos del sur de Irán deben saber que si su territorio y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Próximo", ha subrayado el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Seyed Mayid Musaví, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La ONU advierte de una crisis de hambruna en países vulnerables en caso de que no se reabra el estrecho de Ormuz
La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos advierte de que, en caso de no reabrirse el estrecho de Ormuz en las próximas semanas, hay muchos países vulnerables que podrían sufrir una crisis de hambruna al no poder disponer de los fertilizantes necesarios para cosechar sus alimentos.
El grupo de trabajo, asignado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tiene como objetivo facilitar el paso seguro de fertilizantes y materias primas conexas con fines humanitarios. A través del corredor marítimo, pasa un tercio del comercio mundial de fertilizantes, clave en países dependientes que podrían sufrir una crisis humanitaria si no se reabre el tránsito.
"La idea del grupo de trabajo es desarrollar un mecanismo centrado en los fertilizantes y materias primas relacionadas, como la urea, el azufre y el amoníaco, para prevenir una crisis humanitaria masiva. Un tercio de todos los fertilizantes del mundo transitan por el estrecho de Ormuz, por lo que se puede apreciar la importancia del Golfo Pérsico para la producción de fertilizantes y el impacto que la interrupción tiene en toda la cadena de suministro", ha explicado su director ejecutivo, Jorge Moreira da Silva, en una entrevista con el servicio informativo de la ONU.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Una lancha armada iraní ataca, presuntamente, un buque portacontenedores
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas ha denunciado que en las últimas horas una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán. Según su versión se acercó al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, "lo que ha causado graves daños en el puente de mando". Toda la tripulación "se encuentra a salvo" y "no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Después de sus desacuerdos con el Papa León XIV...
El fragmento elegido por Trump relata el momento en que Dios responde al rey Salomón tras la construcción del templo, asegurando que ha escuchado sus oraciones, pero advirtiendo que la prosperidad del pueblo dependerá de su fidelidad. Esta lectura bíblica llega una semana después de sus ataques al Papa León XIV, a quien acusó de ser "débil" ante Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Donald Trump lee un pasaje de la Biblia
Y mientras la diplomacia de la guerra pasa por las negociaciones en Pakistán, Donald Trump ha vuelto a protagonizar una imagen curiosa. El presidente de EE.UU. leyó un pasaje bíblico en un vídeo pregrabado que fue retransmitido en un evento religioso. En el video, donde Trump aparece sentado en la Oficina Oval, el mandatario leyó los pasajes bíblicos de 2 Crónicas 7:11-22 usando la versión Reina Valera. La intervención de Trump fue parte del foro 'América Lee la Biblia' convocado por decenas de oradores y fieles religiosos, entre ellos algunos miembros del gabinete del republicano que buscan fomentar la lectura del libro del cristianismo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump baraja extender la exención de la Ley Jones
Además, el presidente estadounidense está considerando extender la exención de la Ley Jones, que permite a los buques de carga con bandera extranjera transportar combustible y otras mercancías entre puertos nacionales, según informa Axios citando a funcionarios estadounidenses. Trump suspendió las limitaciones de la Ley Jones por 60 días a partir del 17 de marzo, con la esperanza de que la medida ayudara a controlar el aumento de los precios del combustible.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EE.UU. suspende los envíos de dólares estadounidenses a Irak
The Wall Street Journal publica hoy que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha suspendido los envíos de dólares estadounidenses a Irak y ha congelado los programas de cooperación en materia de seguridad con sus fuerzas armadas, aumentando así la presión sobre Bagdad para que desmantele las poderosas milicias respaldadas por Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La ronda de conversaciones sigue en el aire
La segunda ronda de conversaciones en Islamabad permanece en el aire con continuos enfrentamientos entre Washington y Teherán. El Tesoro incrementó la presión sobre Teherán al sancionar a personas y empresas que han ayudado a Irán a obtener armamento como misiles balísticos. Irán reaccionó al alto el fuego de Trump diciendo que "no tiene sentido", ya que según el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, Estados Unidos no está en capacidad de imponer condiciones y equiparó el bloqueo naval con un bombardeo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El bloqueo naval a Irán pronto "asfixiará" sus ingresos
En la misma línea también se ha pronunciado el departamento del Tesoro de Estados Unidos. Scott Bessent respaldó la continuidad del bloqueo naval que el Comando Central mantiene sobre los puertos de Irán, asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen. "En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg, estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice que Irán pierde al día 500 millones de dólares por el bloqueo
Como siempre, muy activo en redes sociales, Donald Trump ha asegurado que Irán no quiere que "se cierre el estrecho de Ormuz", argumenta que "lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día", por ello su estrategia pasa por mantener activo el bloqueo naval. "Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (...) solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!)", agregó el mandatario.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump anuncia una prórroga indefinida del alto el fuego
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. Cuando se vencía el plazo de esta tregua, Donald Trump ha anunciado una prórroga "hasta" que las autoridades de Irán presenten una propuesta y concluyan las negociaciones. "He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".
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