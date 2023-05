Vídeo: El guardia de seguridad de una farmacia dispara a bocajarro a un hombre negro y transgénero acusándole de robar

Las imágenes que acompañan esta noticia son duras. En ellas se aprecia la actuación de un guardia de seguridad, que mata a un cliente negro y transgénero de una farmacia de California. La oficina del fiscal ha publicado varios vídeos del suceso. Se puede ver claramente como el guardia de seguridad arremete contra el hombre sin mediar palabra acusándole de robar.

La víctima es Banko Brown, un hombre negro y transgénero. Ambos forcejean hasta que la víctima consigue salir de la farmacia, momento en el que el guardia de seguridad saca su arma y le dispara a bocajarro. El hombre muere y finalmente, con gran polémica, el guardia de seguridad sale libre sin cargos.

La Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco hizo públicos el lunes varios videos relacionados con el tiroteo, que dejó a Banko Brown sin vida después de que le dispararan a finales de abril fuera de una tienda Walgreens en San Francisco.

Las autoridades han comunicado que decidieron revelar los videos debido a la gran controversia que ha generado el caso después de que se tomara la decisión de no presentarle cargos criminales a Michael Earl-Wayne Anthony, el oficial de seguridad que disparó a Brown durante el presunto intento de robo.

Además, la oficina del fiscal explicó que Anthony no será acusado de ningún crimen, puesto que no hay pruebas suficientes para presentar cargos penales en su contra. Explican que lo que el guardia de seguridad dijo es que "vio un movimiento que me hizo creer que algo peligroso estaba por pasarme. Podría haber sido un cuchillo, podría haber sido lo que fuera", explicó.

"La ley no requiere que esperes y veas, ¿es un arma, es un cuchillo, son tijeras? La ley te permite tener una percepción y una creencia siempre que sea razonable", añadió.

El hombre consiguió salir del local

Aunque tal y como se muestra en las imágenes, el hombre consigue esquivar al guardia de seguridad, es cuando sale del establecimiento cuando le dispara. Según los informes, Brown era un hombre trans y trabajaba en su comunidad ayudando a los jóvenes trans.