Trump pide ahora que se apruebe desclasificar los documentos de Epstein y las víctimas difunden un impactante vídeo

El Caso Epstein sigue siendo un quebradero de cabeza para Trump. Las víctimas han difundido un vídeo en el que recuerdan, con lágrimas en los ojos en muchos casos, la edad que tenían cuando fueron agredidas sexualmente. A la vez que Trump ha cambiado de postura y pide ahora que se vote a favor de desclasificar los documentos.

Araceli Infante
Actualizado:
Publicado:

El vídeo, que impresiona porque muchas de las mujeres que aparecen eran menores de edad cuando sufrieron acoso sexual, tiene el objetivo de pedir al Congreso de Estados Unidos que se publiquen por fin todos los archivos y documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein que se suicidó en la cárcel, algo a lo que hasta ahora se han negado la mayoría de los republicanos.

El propio Trump no había querido ni oír hablar del asunto de la difusión de estos archivos hasta ahora. El pasado viernes fue la última vez que aseguró no tener ningún vínculo criminal con Epstein al pedir a los medios que “inventaban memos” sobre él. Por eso ha sido una sorpresa que en las últimas horas el Presidente de Estados Unidos pidiera a los congresistas republicanos que votaran a favor de difundir los archivos del pederasta Epstein. Es la primera vez que Trump se posiciona en este sentido. La votación está prevista para el martes.

"Nada que esconder"

“Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de salir adelante de este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano”, escribió Trump en TruthSocial.

El cambio de postura del republicano se produce cuatro días después de que un comité del órgano legislativo publicara una serie de correos en los que el criminal fallecido afirmaba que Trump "pasó horas" con una de las víctimas de la red. El magnate republicano ha alegado que "el Departamento de Justicia ya ha entregado al público decenas de miles de páginas sobre Epstein" y ha subrayado que también "está investigando a varios demócratas, entre ellos Bill Clinton y su relación con Epstein".

Si la Cámara de Representantes aprueba la medida, aún tendría que ser aprobada por el Senado y firmada por Trump para que se haga efectiva la publicación. La semana pasada, estos dos pasos parecían muy improbables, pero la declaración de Trump abre una nueva posibilidad hasta ahora no contemplada.

