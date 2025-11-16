Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Oriente Próximo

Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino: "Hamás se desarmará por las buenas o por las malas"

Netanyahu ha insistido en que Hamás será desmilitarizado a ambos lados de la llamada línea amarilla.

Imagen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino: "Hamás se desarmará por las buenas o por las malas" | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado su absoluto rechazo a la existencia de un Estado palestino y ha asegurado que no necesita "afirmaciones, tuits ni sermones de nadie" al respecto. Tal y como ha asegurado Netanyahu, la "oposición de Israel a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán es firme, válida e inalterable".

Según el primer ministro israelí, ha rechazado "esos intentos" de un Estado palestino "durante décadas", y por tanto, "no necesita tuits ni sermones de nadie".

Desde el sábado por la noche, varios ministros del Gobierno de coalición israelí se han manifestado sobre estas declaraciones. Lo han hecho después de que, el viernes, la misión de Estados Unidos ante la ONU emitiera un comunicado respaldando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que alude a una posible vía para la creación de un Estado palestino.

Tal y como ha comunicado la misión estadounidense, el proyecto de resolución respalda los entendimientos de Sharm el Sheij y "ofrece una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino". Asimismo, Netanyahu insistió en que Hamás será desmilitarizado a ambos lados de la línea amarilla, el perímetro al que se retiraron las tropas tras el alto el fuego y que deja más de la mitad de la Franja de Gaza bajo control militar israelí.

Según el primer ministro israelí, la desmilitarización de Hamás "se logrará por las buenas o por las malas" y reitera que esa declaración ya la realizó "el presidente Trump".

Yair Lapid asegura que el Gobierno israelí "está haciendo todo lo posible por eludir la verdad"

El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, cargó contra el primer ministro después de que se anunciase la creación de una comisión de investigación sobre los ataques del 7 de octubre, pero que estará supervisada por Netanyahu.

Tal y como detalló el representante del partido laicista, Yesh Atid, en X, "su negativa a investigar sus fallos pone en peligro la seguridad del Estado" y afirma que "constituye un insulto y una evasión de responsabilidad tanto hacia los soldados como hacia sus familias, que tanto se han sacrificado desde el 7 de octubre".

Según Lapid, "el Gobierno está haciendo todo lo posible por eludir la verdad y evadir su responsabilidad". Además, asegura que "existe un amplio consenso público sobre la necesidad de una comisión estatal de investigación".

Las fuerzas israelíes matan a tiros a un joven palestino

En este contexto y sin una paz verdadera en Gaza, las fuerzas israelíes han matado a tiros a un joven palestino, de 15 años, en el campamento de Al Fara, situado en el sur de Tubas en la Cisjordania ocupada.

La víctima ha sido identificada como Jadallah Jihad Jumaa y, según la agencia de noticias Wafa, fue abatido a tiros por soldados israelíes dentro del campamento. Tras el tiroteo, esos mismos soldados impidieron que las ambulancias atendieran al menor.

Además, la Media Luna Roja Palestina detalló que sus equipos atendieron a otros dos heridos: un menor de 16 años que tenía una herida de metralla en la cintura y un joven de 18 años que contaba con una herida en las extremidades inferiores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Trump afirma que Epstein "inventaba memes" sobre él y pide que "averigüen la relación de Clinton" con el pederasta

Epstein y Trump en una foto de archivo

Publicidad

Mundo

'Los Simpson'

Muere Dan McGrath, guionista de 'Los Simpson', a sus 61 años

Imagen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino: "Hamás se desarmará por las buenas o por las malas"

Detenciones en Charlotte

Aumentan las protestas en Estados Unidos con la operación 'La telaraña de Charlotte'

Zelenski y Mitsotakis firman una declaración de intenciones para un suministro adicional de gas a Ucrania
UCRANIA

Zelenski firma con Grecia un acuerdo de suministro de gas y califica de "productiva" la visita del próximo martes a España

Chile vota por su futuro: unas elecciones marcadas por la incertidumbre, el avance de la ultraderecha y el peso de la Generación Z
ELECCIONES EN CHILE

Chile vota por su futuro: unas elecciones marcadas por la incertidumbre, el avance de la ultraderecha y el peso de la Generación Z

Imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro
Venezuela

Maduro convoca una "vigilia permanente" en Venezuela y EEUU moviliza su mayor portaaviones al Caribe

El presidente venezolano ha llamado a movilizar fuerzas civiles, militares y policiales en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Imagen del papa León XIV
Vaticano

La Conferencia Episcopal Española se reunirá con el papa León XIV en medio de la investigación al obispo Zornoza

El Vaticano ya ha abierto una investigación al obispo de Cádiz y Ceuta por presuntos abusos sexuales.

Policía de Francia

Herido grave un menor de 12 años tras un tiroteo

Imagen de archivo de hamburguesas

Un joven lucha por su vida tras tragarse una hamburguesa sin masticarla

Una influencer muere en su cumpleaños tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanol

Una influencer muere en su cumpleaños tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanol

Publicidad