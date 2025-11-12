Los demócratas revelan correos de Epstein en los que afirmaba que Donald Trump "pasó horas" con una de la víctimas

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha publicado este miércoles una serie de correos electrónicos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad, en los que afirma que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump "pasó horas"con una de las víctimas.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja han compartido tres mensajes privados por correo de Epstein con su expareja, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por facilitar la trama niñas adolescentes que sufrieron abusos sexuales, y el columnista Michael Wolff.

En el contenido de estos correos, Epstein declaró en 2011 que Trump "pasó horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual. En un correo del año 2019, Epstein afirmaba explícitamente que Trump "sabía lo de las chicas".

"Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (La víctima) pasó horas en mi casa con él, no lo ha mencionado ni una sola vez (...)", se puede leer en el correo de abril de 2011. Ante estas declaraciones, Maxwell respondió: "He estado pensando en eso".

En otro mensaje, de diciembre de 2015, Wolff le avisaba de que tenía entendido que la CNN iba "a preguntar a Trump esta noche sobre su relación". "¿Si pudiéramos escribir una respuesta para él, cómo crees que debería ser?", respondió Epstein. El periodista afirmaba que "debería dejarlo caer solo".

"Si dice que no estuvo ni en el avión ni en la casa, eso te dará una valiosa ventaja en relaciones públicas y política. Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda. Claro que es posible que, cuando le pregunten, diga que Jeffrey es un buen tipo, que lo han tratado injustamente y que es víctima de la corrección política, la cual será ilegal en un régimen de Trump", añadió.

Años después, en enero de 2019, en otro correo a Wolff, Epstein dijo: "Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca más un miembro. Por supuesto, él sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara".

Respuesta de Trump y de la Casa Blanca

En respuesta a la publicación, Trump ha asegurado en Truth Social, su red social, que "los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que "los demócratas han filtrado selectivamente los correos a los medios liberales para crear una narrativa falsa para difamar al presidente", a la par que considera que "estas historias no son más que intentos de mala fe para desviar la atención de los logros" del presidente Trump.

"La 'víctima anónima' a la que se hace referencia es la fallecida Virginia Giuffre, que dijo repetidamente que Trump no estuvo involucrado en ninguna irregularidad y que "no pudo haber sido más amable" con ella en sus escasas interacciones. "Lo cierto es que Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre", ha declarado.