Muere Dan McGrath, guionista de 'Los Simpson', a sus 61 años

El mundo de la animación llora la pérdida del guionista deLos Simpson, Dan McGrath, que ha fallecido a sus 61 años. Un duro golpe para la comunidad de guionistas y para los fans de la serie, quienes le recuerdan como un pilar fundamental en la historia de Los Simpson.

El guionista fallecía este viernes 14 de noviembre, en el NYU Langone Hospital, ubicado en Broklyn, Nueva York, tras sufrir un derrame cerebral. La triste noticia la ha comunicado su hermana a través de un mensaje en Facebook: "Hemos perdido a mi increíble hermano Danny. Era una persona especial, única. Un hijo, hermano, tío y amigo increíble. Tenemos el corazón roto".

Los episodios más famosos del guionista

McGrath participó en la "época de oro" de Los Simpson, y fue el autor de los episodios más famosos como El Diablo y Homero Simpson,Tiempo y Castigo, Bart de Vacaciones y Homer'sPhobia, este último fue destacado por su tratamiento progresista de temas LGTBQ, algo poco habitual en su momento, y por el que recibió un Emmy en el año 1997.

La trayectoria de McGrath

La carrera de McGrath comenzó en la televisión en el año 1991, formando parte del equipo de SaturdayNihgt Live durante dos temporadas. Un año más tarde empezó su relación con Los Simpson, donde participó en las temporadas 4-6 haciendo labores de guionista. A mitad de la sexta temporada fue despedido de la serie.

Tras una relación de idas y venidas con Los Simpson, McGrath volvió en 1996 a formar parte de esta familia, pero esta vez como productor de 24 capítulos. Un año después, volvió a ser despedido.

Además de Los Simpson, McGrath trabajó en otras series como SaturdayNight Live, Mission Hill, Sammy o El Rey de la Colina, en esta última formó parte como guionista durante 11 capítulos y como productor durante otros 28 episodios. Ahora, el guionista deja una huella profunda en la comedia televisiva.

Curiosidades de 'Los Simpson'

Cientos de celebridades han participado en esta serie de animación, entre los que se encuentran músicos como Michael Jackson, Paul McCartney, Lady Gaga; o actores como Stephen King o Javier Bardem, y deportistas como Ronaldo y Tony Hawk.

Otra de las curiosidades más conocidas de Los Simpson son aquellas que tienen que ver con las predicciones. Ya que en varias ocasiones sus guiones han sorprendido a sus espectadores al convertirse en realidad tiempo después. Entre las predicciones más destacadas se encuentra: Donald Trump siendo presidente de Estados Unidos, un virus asiático convertido en pandemia o la caída de las Torres Gemelas.

