Duros enfrentamientos entre la policía y ortodoxos tras intentar dos soldados reclutarlos para el ejército

Dos soldados israelíes han visitado una ciudad cercana a Tel Avivi con la intención de reclutar a algunos vecinos, lo que ha provocado que la violencia tome las calles de Bnei Brak. Los ciudadanos ortodoxos se han enfrentado a los agentes de la policía, llegando a volcar un coche. Hay 22 detenidos y un agente herido.

"La Torá es el pueblo de Israel. No dañen a los hijos de la Torá", dice uno de los ciudadanos de esta ciudad ultraortodoxa. Explica que ese es su objetivo en la vida, estudiar el libro judío y no entrar en el ejército. Sin embargo, en Israel el servicio militar es obligatorio, incluso para ellos, ya que en 2024, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, levanto esa excepción.

Este domingo, el parlamento israelí ha aprobado una propuesta para apropiarse de manera permanente en un territorio ocupado. Por su parte, la autoridad palestina lo califica de "grave escalada" mientras que Hamás, dice que se trata de una decisión nula.

Más de una decena de muertos

Durante la madrugada del domingo, al menos once palestinos han muerto tras los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Según fuentes médicas citadas por el diario 'Filastín', los ataques afectaron zonas residenciales tanto en el norte como en el sur del enclave.

En el oeste de la ciudad de Jan Yunis, cinco personas han fallecido y fueron trasladadas al Hospital Nasser. Mientras que en norte, se produjo otro ataque contra tiendas de campaña cerca del campamento de Jabalia, que dejó cuatro muertos más. Además, las fuerzas israelíes demolieron varios edificios, algunos residenciales, y arrestaron a varias personas a lo largo de la Franja.

El Ejército de Israel afirmó haber actuado en respuesta a lo que calificó como una "violación flagrante del acuerdo de alto el fuego". Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), varios "terroristas armados" fueron identificados "al este de la Línea Amarilla" ocultándose entre los escombros.

Además, aseguraron que sus tropas eliminan a dos de ellos, a los que vincularon como miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Hoy temprano, varios terroristas armados fueron identificados en el norte de la Franja de Gaza, probablemente después de salir de una infraestructura subterránea en las inmediaciones", añadieron en un comunicado difundido por Telegram.

Por su parte, las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, señalaron que desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a 591 palestinos más. En total, la ofensiva israelí iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 72.000 muertos y más de 171.000 heridos, según sus cifras.

