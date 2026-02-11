Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
CASO EPSTEIN

Identifican a los "6 hombres ricos y poderosos" censurados en los archivos de caso Epstein

El demócrata de California, Ro Khanna, reveló en una sesión de la Cámara de Representantes los nombres que habían sido tachados en la documentacion del pederasta

Identifican a los "6 hombres ricos y poderosos" censurados en los archivos de caso Epstein

Identifican a los "6 hombres ricos y poderosos" censurados en los archivos de caso Epstein | Reuters

Susana Román
Publicado:

En voz alta. Así se han leído los nombres de los seis hombres censurados en la documentación del caso Epstein. Ro Khanna, senador demócrata por California, aseguró en la Cámara de Representantes que estarían “probablemente incriminados” en los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La declaración se produce en medio de crecientes críticas al Departamento de Justicia por la manera en que ha gestionado la publicación de los documentos del caso. Legisladores han señalado inconsistencias en la censura aplicada: mientras en algunos casos no se ocultaron nombres de víctimas, en otros se habrían mantenido bajo reserva las identidades de personas que intercambiaron comunicaciones inapropiadas con Epstein.

Critican la opacidad del Departamento de Justicia

Khanna y el republicano Thomas Massie, copatrocinadores de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, acudieron el lunes a revisar una versión sin censura de los documentos en una oficina del Departamento de Justicia. Tras una revisión de aproximadamente dos horas, afirmaron haber identificado seis nombres que, a su juicio, podrían enfrentar responsabilidad penal con base en el contenido de los archivos. Massie describió al grupo como “probablemente incriminado”.

“Si encontramos a seis hombres que estaban ocultos en dos horas, imagínense cuántos podrían estar encubiertos en esos tres millones de archivos”, explicaron a los medios.

No todos los que aparecen en los papeles eran conocedores del lado oscuro de Epstein

En su defensa, el Departamento de Justicia argumentó que simplemente publicó los archivos tal como fueron entregados por el FBI, mientras el comité que investiga el caso insiste en recordar que la mera aparición de una persona en los archivos no implica necesariamente culpabilidad.

“Nada de esto pretende ser una cacería de brujas. El hecho de que alguien aparezca en los archivos no significa que sea culpable”. Sin embargo, afirman que, además de Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, habría “personas muy poderosas” involucradas en abusos o que habrían estado presentes en propiedades donde se exhibía a menores de edad.

La identidad de dos personas continúa censurada

Aún ahora, en la extensa documentación del caso continúan ocultos dos nombres, así como las fotografías asociadas a esas misteriosas identidades. El debate sobre la transparencia en el caso Epstein continúa intensificándose en el Congreso, mientras persisten las tensiones entre legisladores y el Departamento de Justicia sobre el alcance y los límites de la publicación de los archivos.

