EE.UU detiene todas las solicitudes migratorias de afganos tras el tiroteo a la Guardia Nacional en Washington

Tras el tiroteo que ha ocurrido a pocos pasos de la Casa Blanca, las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles la suspensión inmediata e indefinida de todas las solicitudes de inmigración provenientes de ciudadanos afganos. La decisión sigue al tiroteo en el que dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos mientras realizaban una patrulla de seguridad en el centro de la capital.

El ataque tuvo lugar el 26 de noviembre, alrededor de las 14:15 hora local, cuando dos soldados procedentes de Virginia Occidental se encontraban en una operación de vigilancia a escasos pasos de la Casa Blanca. Un hombre identificado como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, abrió fuego contra los militares en lo que las autoridades describieron como un ataque "intencionado" y "selectivo".

Detención

Tras un enfrentamiento armado, el agresor fue detenido con heridas de bala. Los dos guardias fueron trasladados a hospitales de la zona, donde permanecen en estado crítico. La Oficina Federal de Investigación mantiene abierta la pesquisa para determinar el móvil del ataque, y hasta el momento no se ha establecido si se trató de un acto de terrorismo, una acción aislada o un ataque motivado por razones personales o ideológicas.

Horas después del tiroteo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado en un comunicado oficial que, "con efecto inmediato", se suspendía el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. La decisión incluye solicitudes de asilo, visados y trámites previamente iniciados, y permanecerá vigente mientras se realiza una revisión de los protocolos de seguridad y de los procedimientos de verificación de antecedentes. La suspensión no tiene fecha prevista de finalización.

Reacción de Trump

El presidente Donald Trump ha calificado el ataque como "un acto de terror" y posteriormente ha anunciado que Estados Unidos debe "reexaminar a cada persona que ingresó desde Afganistán" bajo el programa Operation Allies Welcome, implementado en 2021 tras la retirada estadounidense de Afganistán. Según la administración, el sospechoso del tiroteo habría llegado al país a través de dicho programa.

En respuesta al ataque, el Gobierno ordenó el despliegue adicional de 500 miembros de la Guardia Nacional en Washington, como parte de un refuerzo temporal de la presencia militar en la capital. Autoridades locales y federales han reiterado que este tipo de incidentes "no será tolerado" y que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad en puntos considerados sensibles.

Consecuencias

La medida migratoria ha generado un intenso debate en sectores políticos y sociales. Organizaciones de derechos humanos y defensores de refugiados advierten que la suspensión podría afectar injustamente a miles de afganos que buscan protección tras huir de la violencia o de la persecución en su país de origen. Por su parte, funcionarios del Gobierno argumentan que la decisión responde a la necesidad de reforzar las evaluaciones de seguridad ante posibles vulnerabilidades en el proceso migratorio.

Mientras continúa la investigación sobre el ataque, el futuro de miles de solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos permanece en suspenso, a la espera de las conclusiones oficiales y de nuevas directrices de la administración estadounidense.

