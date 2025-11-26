Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Adolf Hitler está a punto de ganar las próximas elecciones en Namibia

Lejos de lo que pueda evocar su nombre, lo cierto es que hay un político llamado de la misma manera que apunta a su reelección en las próximas elecciones locales y regionales que vivirá el país próximamente.

Beni López
Publicado:

Adolf Hitler podría volver a ganar unas elecciones. Este suceso se produciría en Namibia. El país de ubicado en África Sudoccidental está a las puertas de sus próximos comicios locales y regionales. Allí, a más de 10.000 kilómetros de nuestro país, podría acontecer la reelección de Adolf Hitler Uunona.

Este político, de 59 años, resonó en 2020 por su nombre y que además fue elegido como concejal de distrito electoral de Ompundja. Unas elecciones que ganó con el 85% de los votos, lo que implicó 1.196 votos frente a los 213 de su rival, según recoge The Sun. Además, el político es conocido por su labor activista por los derechos sociales y de estar en contra del apartheid, tal y como detalla el canal internacional alemán DW.

El político pertenece al partido Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO) de ideología socialista y se prevé que este partido vuelva a ganar en el mismo distrito que hace cinco años.

Adolf Hitler Uunona sobre su nombre:"No significa que esté luchando por dominar el mundo"

Tal y como contó el propio político en una entrevista en el periódico alemán Bild, el hecho de tener ese nombre. "No significa que esté luchando por dominar el mundo". "Mi padre me puso este nombre en honor a este hombre. Probablemente, ni siquiera entendía lo que representaba Adolf Hitler", detalló.

Para Unona, era un "nombre perfectamente normal" cuando era niño. "Solo al crecer lo comprendí: este hombre quería conquistar el mundo entero. No tengo nada que ver con nada de eso", señaló. Sin embargo, frente al revuelo que causó su nombre, afirmó que ya no puede cambiarlo. "Está en todos los documentos oficiales. Ya es demasiado tarde para eso" reveló.

La historia de Namibia

Aunque parezca un hecho aislado, cabe matizar que Namibia fue antigua colonia alemana entre 1884 y 1915, de ahí, de que siga la presencia de nombres germánicos en el país. De hecho, a pesar de que el inglés siga siendo el idioma oficial, lo cierto es que el alemán sigue estando presente en el país.

Sin embargo, la colonia fue invadida por Sudáfrica en 1915 y fue cedida a dicho país. Finalmente, se independizaron en 1990.

Alemania y Namibia han vivido tensiones a lo largo de su historia. Sin ir más lejos, en 2021, varias comunidades del país africano rechazaron una oferta de la nación europea en compensación por las atrocidades cometidas contra las etnias herero y nama. Una compensación económica que osciló los 1.100 millones de euros por parte de Berlín.

