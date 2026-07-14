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“Si morimos, morimos juntos”: el testimonio de la mujer que sujetó a su marido cuando quedó parcialmente fuera de un avión en pleno vuelo

Svetlana Grković ha relatado cómo se aferró a las piernas de su marido durante varios minutos después de que una ventanilla se rompiera en pleno vuelo y él quedara parcialmente expuesto al exterior de la aeronave.

Ventana de un avión

Ventana de un avión Pixabay

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Jaime Álvarez
Publicado:

La mujer del pasajero que quedó parcialmente fuera de un avión después de que se desprendiera una ventanilla en pleno vuelo ha relatado cómo consiguió sujetarlo por las piernas durante varios minutos hasta que otros viajeros pudieron ayudar a introducirlo de nuevo en la cabina.

El incidente ocurrió el pasado viernes en el vuelo FR1879, que cubría el trayecto entre Tesalónica, en Grecia, y Memmingen, en Alemania. La aeronave tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de salida después de que una pieza desprendida del motor golpeara una de las ventanillas del avión.

El pasajero herido, identificado como Ljubiša Karović, un hombre serbio de 61 años, viajaba junto a su esposa, Svetlana Grković, después de pasar unos días de vacaciones en Grecia. Tras el impacto, el cristal de la ventanilla se rompió y el hombre quedó parcialmente expuesto al exterior de la aeronave.

Un acto de amor

Según ha recogido el 'Daily Mail', Grković explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos. Primero escucharon un fuerte golpe y, después, una parte de la ventanilla situada junto a su marido se desprendió. La mujer reaccionó sujetándolo por las piernas mientras el resto de pasajeros intentaba ayudar en medio del pánico y con las mascarillas de oxígeno desplegadas.

“Si morimos, morimos juntos”, habría pensado la mujer durante esos minutos, en los que se negó a soltar a su marido. Finalmente, varios pasajeros lograron tirar de él y devolverlo al interior de la cabina.

A pesar del emocionante rescate, Karović permanece ingresado en el hospital AHEPA con heridas y quemaduras por fricción. Según los testimonios recogidos por medios internacionales, el hombre llegó a perder el conocimiento en varias ocasiones y apenas recuerda lo ocurrido.

La aeronave pudo aterrizar de forma segura en Tesalónica y los pasajeros fueron reubicados más tarde en otro vuelo para continuar el trayecto hasta Alemania. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha designado ya un asesor técnico para colaborar en la investigación del incidente y esclarecer las causas de la rotura de la ventanilla.

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