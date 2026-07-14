Reino Unido y la UE firman un tratado para eliminar la frontera en Gibraltar

La Unión Europea y Reino Unido firman el Tratado de Gibraltar, un acuerdo alcanzado en junio de 2025 y publicado en febrero de 2026. De esta manera, se eliminará la frontera que surgió en Gibraltar tras el Brexit, lo que facilitará la circulación de personas entre el peñón y el espacio Schengen.

A la firma, celebrada en Bruselas, asisten el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares. Para el ministro español, este acuerdo supone "un ejemplo de lo que se puede conseguir con la negociación y el diálogo", explicaba refiriéndose a las políticas que ayudan directamente a los ciudadanos.

Cada día miles de personas cruzan la frontera en Gibraltar para desplazarse a su puesto de trabajo. La eliminación de la frontera supondrá un gran alivio para los más de 15.000 españoles que trabajan en el peñón. De esta manera, España se encargará de realizar los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Mientras, Reino Unido seguirá con la potestad de emitir permisos de residencia.

Respecto a los permisos de residencia, si bien serán emitidos por Reino Unido, España podrá oponerse si considera que el solicitante supone una amenaza para el orden público, la seguridad interna o la salud pública.

Con este acuerdo se pone fin a una situación que comenzó tras el Brexit, al que se opuso el peñón en mayoría con un 96% de la población votando al "no".

El resultado de un proceso largo

El embajador del Reino Unido también celebró el acuerdo. En un vídeo difundido por la Embajada británica, aseguró que supone "el inicio de una nueva etapa" y destacó que, con la desaparición de la Verja, "se eliminan las barreras físicas para la circulación de personas entre Gibraltar y España". Según explicó, esto permitirá que gibraltareños y españoles puedan cruzar la frontera "con total fluidez".

Ellis recordó que el acuerdo es el resultado de un "proceso largo" y subrayó que las negociaciones se han desarrollado con la "buena voluntad" de todas las partes para alcanzar "el mejor resultado posible". Además, coincidió con el ministro al afirmar que el pacto representa "una mirada al futuro" para las relaciones entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, así como entre el Reino Unido y España. En un contexto internacional "cada vez más turbulento", defendió que este tipo de acuerdos son "más necesarios y, al mismo tiempo, más difíciles de alcanzar".

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