La princesa Mette-Marit recibe el alta médica tras someterse a un trasplante de pulmón

Buenas noticias para la familia real de Noruega. La princesa Mette-Marit ha recibido el alta médica tras el trasplante de pulmón al que se sometió el pasado 18 de junio.

Previamente la Familia Real distribuyó imágenes de ella con su marido el Príncipe Haakon tras la victoria de Noruega ante Brasil en la que consiguió el pase a octavos de final de Mundial donde posteriormente cayó eliminada.

Además, este alta médica coincide con la decisión del Tribunal de Distrito de Oslo de decretar prisión domiciliaria para el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, que fue condenado a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos.

La Fiscalía noruega anunció que no está conforme con esta decisión y recurrirá para que Høiby continúe cumpliendo su condena en prisión debido al riesgo de reincidencia. Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega al ser fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon.

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